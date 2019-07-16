Трехуровневая площадка, теневые навесы и деревья ценных пород: Автозаводский парк планируется благоустроить к концу сезона отпусков

На площадке будущего игрового комплекса на втором озере Автозаводского парка вовсю кипит работа – сейчас там уже установлено 420 погонных метров бортового камня. Это составляет почти половину от всей запланированной работы. Также на участке уже выполнено уплотнение грунта. Об этом стало известно в ходе объезда территории заместителем мэра Нижнего Новгорода Виктором Сдобняковым.

- На следующей неделе планируется завершить установку тротуарного бордюра и начать укладку бетонной стяжки, - прокомментировал глава Автозаводского района Александр Нагин. – После этого начнут засыпать чернозем под озеленение.

К слову, озеленению этого участка в ходе благоустройства будет уделено особое внимание. В частности, здесь планируется высадить деревья ценных пород и 180 кустарников. Для посадки будут использоваться довольно большие деревья возрастом от 10 лет и более.

- Сам игровой комплекс будет включать в себя большую детскую и трехуровневую спортивную площадку, где смогут заниматься ребята разных возрастов, - отметил Александр Нагин. - Кроме того, здесь будет предусмотрена зона тихого отдыха для взрослых. Также подрядчики планируют установить 35 скамеек и урн, а также теневые навесы.

По последним данным, стоимость реализации этого проекта составит 36,5 миллионов рублей. Расширенная гарантия на выполненные работы составит до пяти лет. Дополнительным плюсом новой благоустроенной территории станет сеть wi-fi и система видеонаблюдения.