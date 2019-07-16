2019-07-16T11:39:50+03:00
Происшествия

«Второй раз за 10 часов»: Настоящий «огненный Армагеддон» бушевал этой ночью в Новинках

Местные жители подозревают, что их сараи поджигают специально [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Настоящий «огненный Армагеддон» бушевал этой ночью в Новинках. ФОТО: Николай ЕлисеевНастоящий «огненный Армагеддон» бушевал этой ночью в Новинках. ФОТО: Николай Елисеев
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Страшный пожар произошел этой ночью в Новинках Богородского района – там около полуночи загорелся сарайный массив. Причем за последние 10 часов это уже второе возгорание. Первыми о пожаре в социальных сетях рассказали очевидцы.

- И снова Новинки. Опять горим. Следующие сараи зажгли, - поделился видео в социальных сетях местный житель Николай Елисеев. - И всё это за 10 часов одного и того же дня! Рядом дом деревянный на несколько семей.

К счастью, огонь не перекинулся на жилые дома. ФОТО: Николай Елисеев.

К счастью, огонь не перекинулся на жилые дома. ФОТО: Николай Елисеев.

Сами местные жители подозревают, что их сараи кто-то сжигает намеренно. Слишком уж часто они стали загораться в последнее время. Вскоре информацию о пожаре подтвердили и официальные органы.

- 16 июля в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании блока сараев в селе Новинки Богородского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. - Погибших и пострадавших нет. Угроза распространения огня на жилые дома также отсутствует. В 04:15 пожар полностью ликвидирован на площади 600 квадратных метров. В ликвидации последствий пожара были задействованы 35 человек и 9 единиц техники.

Потушить пожар удалось только к четырем утра. ФОТО: Николай Елисеев

Потушить пожар удалось только к четырем утра. ФОТО: Николай Елисеев

В настоящее время причина пожара выясняется. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

Кстати, в связи с участившимися пожарами сотрудники регионального Управления МЧС призывают нижегородцев особенно тщательно соблюдать правила безопасности при обращении с огнем. Также следует внимательнее обращаться с электроприборами.

Настоящий «огненный Армагеддон» бушевал этой ночью в Новинках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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