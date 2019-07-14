Экстренное предупреждение: На Нижегородскую область надвигается гроза

В ближайшие часы в Нижегородской области ожидаются серьезные погодные аномалии – в регионе местами по восточной половине области ожидаются грозы. Такая погода сохранится 14 июля и в первой половине 15 июля. Соответствующее экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с поражением объектов электроэнергетики и хранилищ горюче-смазочных материалов, - говорится в сообщении. – Также в связи с такой погодой повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.

Из-за экстренного предупреждения спасатели рекомендуют нижегородцам держаться подальше от электропроводки и антенн, не стоят у окон и дверей, а также не касаться водопроводных кранов.