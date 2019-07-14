«Они забили его палками и начали разделывать»: Нижегородцев поймали на охоте на голубей

Возвращаясь домой вечером 13 июля нижегородка стала свидетельницей чудовищной истории – прямо на ее глазах неизвестные убили и разделали голубей. Об увиденном она сообщила в социальных сетях.

- Шла на остановку и увидела вот этот эпизод. Была в полнейшем шоке, - рассказала нижегородка Анастасия Глухарева. - Голубя забили палками в углу помойки, после чего вытащили и стали разделывать. Алкаши их просто пустили на закуску. Стояла минуты три: думала, что хотя бы камера моего телефона их спугнет, но нет. Я в ужасе.

Сейчас Анастасия подумывает о том, чтобы передать эти фотографии в полицию. Тем более что они как раз подпадают под новый закон о жестоком обращении с животными. Впрочем, куда страшнее оказалась реакция со стороны пользователей социальных сетей. Большинство комментаторов… поддержали эту жестокость.

- Голуби как крысы, разносчики всякой заразы. Их есть нельзя, если они не выращены специально. Жалко мужиков, - отметил Дмитрий Сергеевич.

- Да пусть кушают на здоровье, у нас этого гуталину, - поддержал его Андрей Бовкун.

- Надо их к моему дому, надоели каркать под утро, - заключил Дмитрий Логинов.