2019-07-14T16:45:33+03:00
Звезды

«Торт из золотых цифр 47»: Екатерина Одинцова отметила день рождения сначала с семьей, а потом в караоке-баре

Именинница пожелала себе, чтобы количество родных людей рядом с каждым годом увеличивалось
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Екатерина Одинцова отметила День рождения сначала с семьей, а потом в караоке-баре.Екатерина Одинцова отметила День рождения сначала с семьей, а потом в караоке-баре.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В эти выходные свой день рождения отмечает знаменитая телеведущая, бывшая гражданская жена Бориса Немцова Екатерина Одинцова – ей исполняется 47 лет. Отмечать этот праздник звезда начала по традиции в кругу родных и близких, вместе с сыном Антоном и внуком Борисом.

- Я желаю себе, чтобы с каждым годом количество счастья и родных людей рядом увеличивалось, - провозгласила телеведущая, задувая свечи на праздничном тортике.

Рядом с телеведущей на видео видны сразу два букета – красных роз и нежных розовых пионов. Ну а продолжила празднование телеведущая в окружении коллег и друзей в караоке-баре.

- Спасибо всем моим друзьям, кто разделил со мной этот праздник, - поблагодарила Екатерина Одинцова всех пришедших. - Было невероятно весело и душевно! Фото и видео ещё будут, а пока делюсь первыми кадрами!

Особенно по душе имениннице пришелся праздничный торт, украшенный роскошными золотыми цифрами 47.

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День рождения - часть 2, вечерняя Спасибо всем моим друзьям, кто разделил со мной этот праздник, было невероятно весело и душевно! Фото и видео ещё будут, а пока делюсь первыми кадрами! Огромная благодарность караоке Синематограф @cinema_karaoke за всё, от полной организации до составления меню и программы! Ребята от всей души сделали мне праздник так, что мне не пришлось ни о чем заботиться! Они дали мне возможность в мой день только отдыхать и веселиться! А сюрприз от моих друзей - кондитеров @french_cake - торт из золотых цифр 47 - был ещё и очень вкусным Женя Папунаишвили спел такую красивую песню... столько впечатлений, поделюсь обязательно!!!
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- Сюрприз от моих друзей-кондитеров - торт из золотых цифр 47 - был ещё и очень вкусным, - отметила телеведущая.

В свою очередь подписчики телеведущей тоже не остались в стороне от празднования. Все они буквально засыпали ее поздравлениями.

- С Днем рождения вас, очаровательная Екатерина, желаю вам всех благ, счастья, - отметила massag_krasnodar112. - Оставайтесь всегда самой собой независимо от погоды. Вы сияющая Женщина.

- Грейс Келли во плоти! Екатерина, искренне поздравляю с днём рождения! Будьте счастливы, - пожелала ей anastasia_selivanchik.

ИСТОЧНИК KP.RU

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