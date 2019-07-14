2019-07-14T10:06:25+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с днем рыбака

День рыбака традиционно отмечается во второе воскресенье июля
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Глеб Никитин поздравил нижегородцев с днем рыбака.Глеб Никитин поздравил нижегородцев с днем рыбака.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил всех нижегородцев с Днем рыбака. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В Нижегородской области с ее богатыми водными ресурсами рыбный промысел всегда играл важную роль. Сегодня рыбалкой увлекаются тысячи жителей региона, а для кого-то она стала настоящей профессией, - отметил глава региона. - К нам, чтобы порыбачить, приезжают и гости из других уголков страны. На сегодняшний день Нижегородская область – единственный регион, который проводит соревнования по всем видам рыболовного спорта в России, в том числе соревнования федерального уровня.

По словам губернатора Нижегородской области, число увлеченных рыбалкой нижегородцев с каждым годом растет.

- За последние год число рыболовов-спортсменов постоянно увеличивается. Все больше в их рядах представительниц прекрасного пола. Рыбалка становится по-настоящему семейным видом отдыха и пользуется популярностью у подрастающего поколения. Это важный этап в экологическом воспитании. Настоящий рыбак всегда бережно относится к природе, любит и понимает ее, - отметил Глеб Никитин. - В этот день поздравляю всех, кто увлечен рыбалкой, охраняет водоемы от браконьеров, изучает и восполняет рыбные запасы региона! Уверен, что вместе мы сможем сохранить и приумножить наши природные богатства!

ИСТОЧНИК KP.RU

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