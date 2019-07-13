2019-07-13T10:29:18+03:00
Общество

Шишкин, Айвазовский и Кустодиев: Нижегородцы увидят самую востребованную выставку живописи России 2018 года

С момента открытия передвижную выставку посетили около 400 тысяч человек [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Хронологически выставочная коллекция «Сокровища музеев России» охватывает период с конца XVII до второй половины ХХ века.Хронологически выставочная коллекция «Сокровища музеев России» охватывает период с конца XVII до второй половины ХХ века.
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Настоящий праздник ждет нижегородских любителей живописи в августе-сентябре 2019 года. В столицу Приволжья приедет самая востребованная выставка живописи России 2018 года «Сокровища музеев России» (0+), созданная в рамках нацпроекта «Культура».

Трейлер выставки "Сокровища музеев России".В 2019 году с июня по ноябрь выставка посетит восемь региональных центров страны, где представит полотна с самой посещаемой художественной экспозиции 2018 года.

По информации организаторов, хронологически выставочная коллекция «Сокровища музеев России» охватывает период с конца XVII до второй половины ХХ века и включает в себя десятки уникальных произведений ключевых российских художников от иконы до соцреализма, собранные из различных уголков страны.

В экспозицию, которая будет представлена в Нижнем Новгороде, войдут картины Шишкина, Айвазовского, Васнецова, Левитана, Рокотова, Тропинина, Верещагина, Корзухина, Кустодиева, Попкова, Ге, Дейнеки, Серебряковой и других художников золотого фонда российской изобразительной культуры.

Как рассказал руководитель проекта «Россия - моя история» (генеральный партнер экспозиции в Нижнем Новгороде) Иван Есин, с момента открытия передвижную выставку посетили почти 400 тысяч человек.

- Уверен, внимание к выставке в регионах такое же, если не выше, как в столице в 2018 году, где экспозиция стала самой посещаемой в России, - заявил Есин.

В Нижнем Новгороде выставка будет проходить в Художественном музее с 1 августа по 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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