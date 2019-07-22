Используем ОФД на полную мощь. Инструкция по применению

Реформа 54-ФЗ изменила розничную торговлю. С приходом ОФД для предпринимателей открылись новые возможности по аналитике и автоматизации бизнеса. Как выжать из ОФД максимум, редакция узнала у экспертов оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Бизнес в мобильном приложении

Можно ли следить за работой бизнеса круглосуточно? Для этого понадобится заряженный смартфон и доступ в интернет. Вся бизнес-аналитика личного кабинета теперь доступна в мобильном приложении «Платформа ОФД». Находясь в любой точке мира, предприниматель может на экране смартфона в реальном времени видеть, как данные с касс меняют картину продаж, размер среднего чека, соотношение наличных/безналичных оплат и другие показатели торговой точки. Все доступные кассы наглядно показаны на карте. Отслеживая вектор движения бизнеса, можно оперативно принимать решения для оптимизации процессов. Приложение доступно для скачивания в AppStore, в скором времени планируется релиз для пользователей ОС Android.

Приводим в порядок рабочее место бухгалтера

Профессия бухгалтер всегда была связана с бумажной волокитой. Современные технологии разрушили этот стереотип. Горы бумаг исчезают со столов бухгалтеров и переносятся в компьютер, а подписанный КЭП электронный документ юридически абсолютно идентичен бумажному. С приходом такого функционала нет необходимости пересылать документы контрагентам через почту и курьерами, беспокоиться за их сохранность. Возрастает скорость принятия решений – сервис «Платформа ЭДО» доставит документ по назначению мгновенно. Переход на ЭДО для многих стал необходим – все больше контрагентов отказываются от работы с бумажными документами. ЭДО уже неотъемлемая часть процессов крупных компаний, сейчас активно подключается малый бизнес.

Автоматизируем общение с госорганами

По принципу работы с ЭДО, бухгалтеры имеют возможность электронно подавать отчетность в госорганы. С сервисом «Платформа Госотчет» вся процедура исключает посещение кабинетов чиновников, заменяет личное общение с госорганами онлайн-перепиской, а сам отчет можно подавать круглосуточно, в любой день недели. Государство постепенно приучает бизнес к сдаче отчетов в электронном виде: запрещена подача бумажных деклараций по НДС, отчетов в ФНС - для крупных налогоплательщиков, а также страхователей с штатом сотрудников более 25 человек. К сервису подключены все необходимые ведомства – ФНС, Росстат, ФСС, ПФР.

Готовим отчет «в пару кликов»

Чтобы избежать вопросов и санкций после подачи отчетности, важно безошибочно ее составить. В этом бухгалтеру помогут приложения «Платформа ОФД», для выгрузки, сверки, интеграции данных онлайн-касс в программы 1С. Время на составления отчетности сокращается до «пары кликов мышкой». Выгружаемые данные полностью совпадают с информацией, переданной с касс в ФНС, поэтому ошибки в декларациях и проблемы с госорганами исключены.

Работаем с маркировкой правильно

Главный тренд розничной торговли - маркировка товаров. Началось все с табачной продукции, на очереди обувь, лекарства, одежда. Сам процесс продажи такой продукции заключается в сканировании кода Data Matrix 2D-сканером на кассе и передачей данных о продаже через ОФД в систему «Честный знак». Меняется и формат взаимоотношений между поставщиками и торговой точкой – ЭДО стал обязательным элементом функционирования механизма продаж маркированной продукции. Важно также обновить товароучетную систему и настроить кассу, чтобы передавать в кассовом чеке специальный тег «Код товара». В 5-летней перспективе маркировка охватит большую часть товаров потребления, и лучше заранее подготовиться к торговле по новым правилам. Купить оборудование, настроить технику, а также подключить другие сервисы от ОФД удобнее всего в ЦТО и сервисных центров по обслуживанию ККТ.