Прогноз погоды на 22-26 июля в Нижнем Новгороде: температурные качели и кратковременные дожди

Июль в этом году выдался очень непостоянным. В Нижегородской области то прохладно и ветрено, то тепло и солнечно. В конце месяца температурные качели продолжат удивлять местных жителей: температура воздуха будет регулярно меняться.

Понедельник, 22 июля, будет довольно прохладным. Температура воздуха составит около +19 градусов в дневное время и около +14 – в ночное. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью три-четыре метра в секунду. Весь день будет облачно с прояснениями.

Во вторник, 23 июля, синоптики обещают малооблачное небо и небольшое потепление до +23. Ветер чуть стихнет: его скорость не превысит двух с половиной метров в секунду. Дождей не прогнозируется, а в ночное время ветер поменяет направление с северо-западного на юго-восточное.

В среду, 24 июля, ожидаются небольшие дожди. Столбики термометров так и останутся в районе +22 днем и +17 ночью. Ветер будет дуть с востока, а небо будет малооблачным.

Четверг, 25 июля, станет самым теплым днем на этой неделе. Воздух прогреется до +27. С самого утра возможны небольшие осадки в виде дождя. К обеду небо будет облачным с прояснениями. Ветер почти полностью стихнет, из-за чего будут ощущаться 29 градусов тепла. А ночью потеплеет до +21.

В последний рабочий день так и будет облачно с прояснениями. Столбики термометров чуть упадут до +24 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью до трех метров в секунду. К вечеру ожидаются небольшие дожди, которые будут лить почти все выходные.

Такая погода продержится вплоть до начала августа.