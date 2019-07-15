Знаменитые нижегородцы в старости: Как звезды будут выглядеть через несколько десятков лет

Российские соцсети захватил очередной флешмоб. Звезды отечественного шоу-бизнеса вспомнили о некогда популярном приложении для смартфонов Face App, которое искусственно состаривает изображенного на том или ином фото человека. К акции уже присоединились Гарик Харламов, Михаил Галустян, Оскар Кучера, Настасья Самбурская и другие артисты.

Участник группы Uma2rman Сергей Кристовский.Фото: СОЦСЕТИ

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский.Фото: СОЦСЕТИ

Певица Ольга Кормухина.Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» не стала дожидаться, когда знаменитые уроженцы Нижнего Новгорода присоединяться к флешмобу, и состарила любимых земляков самостоятельно, воспользовавшись специальным приложением. Получилось забавно.

Певица Натали.Фото: СОЦСЕТИ

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева.Фото: СОЦСЕТИ

Звезда фильмов "Черная молния" и "Последний богатырь" Екатерина Вилкова.Фото: СОЦСЕТИ

Актриса театра и кино Ирина Пегова.Фото: СОЦСЕТИ

Телеведущая и владелец PR-агентства Екатерина Одинцова.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что в январе социальные сети взорвал другой звездный флешмоб - #10yearschallenge, суть которого заключается в том, чтобы публиковать на своих страничках фотографии 10-летней давности.

Супермодель Наталья Водянова.Фото: СОЦСЕТИ

Звезда Голливуда Олег Тактаров.Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» заглянула в соцсети известных нижегородцев и выяснила, что пока к челленджу присоединились только двое - звезда сериала «Счастливы вместе» Наталия Бочкарева и телеведущая Екатерина Одинцова. А вот остальным знаменитостям, родившимся в Нижнем Новгороде, «Комсомолка» решила помочь со старыми снимками. В архиве мы нашли изображения братьев Кристовских из группы Uma2rman, киноактера Олега Тактарова, а также супермодели Натальи Водяновой.