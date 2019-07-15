2019-07-15T15:17:56+03:00
Общество

На фасаде Дворца труда в Нижнем Новгороде выросло дерево

Управление госохраны объектов культурного наследия пообещало принять меры [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Здание в стиле французского барокко находится в пользовании Арбитражного суда Волго-Вятского округа.Здание в стиле французского барокко находится в пользовании Арбитражного суда Волго-Вятского округа.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Обычно нижегородцы радеют за сохранение зеленых насаждений в городе. Но, увидев милое деревце, растущее на фасаде Дворца труда, забили тревогу.

Нижегородцы переживают, что деревья, растущие из ОКН, угрожают зданию.

Нижегородцы переживают, что деревья, растущие из ОКН, угрожают зданию.

- Это ж надо! Историческое здание, культурное наследие! - возмутилась Светлана Ольхова. - Со всех сторон деревья прямо из него растут, по живому. И, судя по всему, не первый год. За это время не удосужились кусты выдрать? Здание разрушается.

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием в управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Там сообщили, что дом № 1 по Большой Покровской улице включен в единый государственный реестр ОКН народов Российской Федерации. Построенное архитектором Владимиром Цейдлером здание в стиле французского барокко относится к федеральной собственности и находится в постоянном бессрочном пользовании Арбитражного суда Волго-Вятского округа.

Специалисты управления выехали на место и своими глазами убедились: из фасада действительно произрастают деревья.

- Во второй половине июля запланировано проведение мероприятий по контролю за состоянием этого объекта, в ходе которых будет осуществлен осмотр объекта с целью определения его технического состояния, - уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет решено, какие меры реагирования надо предпринять в отношении пользователя ОКН, чтобы сохранить Дворец труда и не допустить нарушения обязательных требований законодательства об объектах культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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