2019-07-15T13:18:55+03:00
Происшествия

«Я просто хотела намайнить биткоинов»: 64-летняя пенсионерка стала жертвой интернет-мошенников

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Вероника КОТИК
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64-летняя пенсионерка стала жертвой интернет-мошенников.64-летняя пенсионерка стала жертвой интернет-мошенников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кто как пытается подзаработать прибавку к пенсии, а вот 64-летняя пенсионерка из Нижнего Новгорода Виктория Мельничук (имя героини изменено – прим. Ред.) решила пойти по пути технического прогресса и взялась на старости лет…майнить биткоины.

- Честно говоря, я и сама не понимаю, как все получилось, - разводила руками пенсионерка в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов. – На специальном сайте для майнинга со мной связался неизвестный. Он попросил перевести ему деньги через мой «яндекс-кошелек». Не знаю, что на меня нашло – только я так и сделала. Платежей было несколько – на общую сумму 353 тысячи рублей. Он уверял, что эти деньги нужны для продолжения майнинга.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас оно находится на стадии расследования.

- В доме пенсионерки имеется наглядная агитация по профилактике мошенничества, - сообщил источник в правоохранительных органах. – После этого случая с ней была проведена дополнительная профилактическая беседа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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