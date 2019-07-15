Нижегородская «училка» предложила пересмотреть правила произношения некоторых городов

Автор блога «Училка vs ТВ» Татьяна Гартман приготовила новую порцию ошибок, связанных с именами собственными, прежде всего с географическими названиями.

"Училка vs ТВ": Имена собственные и топонимы - региональные особенности.Блогер Татьяна Гартман продолжает борьбу с безграмотностью на отечественном телевидении.

В связи с недавними происшествиями в Иркутской области ведущие центральных каналов то и дело упоминали город Тулуна.

- В ТулУне запустили очистные сооружения, - произнес один.

- Из города Тулуна эвакуировали людей, - заявил другой.

При этом местные ведущие иначе склоняют родной город.

- Сегодня в ТулунЕ прошел траурный митинг. На митинге жители ТулунА вновь вспоминали пережитое, - рассказал журналист.

По мнению «училки», в этом случае нужно считаться с региональными особенностями.

- Может быть, даже пересмотреть правила, - отметила Татьяна Гартман.

Аналогичная история с городом Керчь. Телеведущие ставят ударение в этом названии то на первый слог, то на последний. По правилам надо говорить в КерчИ, но местные жители ставят ударение на последний слог. У них есть даже пословица: «Не был в Керчи, значит, молчи».

Привела «училка» и другие примеры с топонимами. Отныне подписчики известного блогера знают, что правильно говорить БалАшиха, Великий Устюг, БелгорОдская область и БристОль.

Разобрала Татьяна Гартман и крайне распространенную ошибку, связанную с предлогами. Правило стоит запомнить так: в Хабаровск - из Хабаровска, на Байкал - с Байкала.

Напоследок учительница русского языка прошлась по фамилиям. С ними у некоторых ведущих также имеются проблемы.

- Во время первого осмотра в центре неотложной детской помощи РошалЯ врачи обнаружили у ребенка еще и старые травмы, - выдал ведущий «Вестей» на телеканале «Россия».

- В центре хирургов доктора РошАля нужно продолжать лечение… - заявила следом корреспондент «Вестей».

Нижегородская «училка» обиделась, услышав разночтения в фамилии уважаемого человека в программе Сергея Брилева.

- Считается, что при склонении фамилии должно сохраняться такое же ударение, как в именительном падеже. Но все индивидуально, и только владелец знает точную фамилию. А журналист, на мой взгляд, должен был это выяснить, - заключила Татьяна Гартман.