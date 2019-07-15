2019-07-15T12:06:20+03:00
Происшествия

«Там были монеты 1817 года»: Коллекцию старинных монет стащил воришка из офиса компании

Общая сумма ущерба превысила сто тысяч рублей
Вероника КОТИК
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Коллекцию старинных монет стащил воришка из офиса компании.Коллекцию старинных монет стащил воришка из офиса компании.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Неизвестный воришка, забравшись в офис одной из компаний в Приокском районе Нижнего Новгорода, рассчитывал поживиться кругленькой суммой денег. Отчасти так и получилось – вот только деньги эти оказались немножко не такими, как он ожидал. В коллекции были сплошь старинные монеты, самые древние из которых датировались аж 1817 годом!

- В ночь с 4 на 5 июля неизвестный проник к нам в офис, отжал металлическую дверь и взломал металлический ящик, - рассказывал сотрудникам правоохранительных органов Виктор Ерошин (имя героя изменено – прим. Ред.) – Там у нас хранилась коллекция старинных монет: 15 медных монет 1817 года выпуска, 25 монет 1900 года выпуска и по 10 монет 1900 года выпуска, 1913 года выпуска, 1879 года выпуска, 1878 года выпуска. Также в коллекции было 50 юбилейных монет 2002-2018 годов выпуска. Все старинные монеты хранились в кожаном альбоме темного цвета.

Общая сумма причиненного ущерба составила около 101 тысячи рублей. Помимо старинных монет, были в офисе и обычные деньги. Правда, совсем немного – около двух тысяч рублей .

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - Однако отыскать вора пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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