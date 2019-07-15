«Они проводили за меня молебны»: Пенсионерка разорилась на ясновидящих

Увлечение таинственным и непознанным обернулось для 66-летней жительницы рабочего поселка Ильиногорск Веры Викторовны Павловой (имя героини изменено – прим. Ред.) настоящим разорением. Загадочным шаманам и гадалкам пенсионерка в течение двух лет перечислила 787 тысяч рублей.

- Все началось в мае 2017 года, - вспоминает Вера Викторовна. – Тогда я по телевизору увидела рекламу услуг одной ясновидящей и позвонила туда. Через некоторое время мне перезвонила женщина и представилась ясновидящей Аминой – дескать, она является сотрудницей специального центра, предоставляющие услуги магии и эзотерики.

Наговорившись с ясновидящей вдоволь, пенсионерке пришлось платить по счетам – вскоре ей перезвонила женщина и потребовала сделать банковский перевод за оказанные услуги. Дальше больше – на ближайшие два года Вера Викторовна сделалась постоянной клиенткой этого центра.

- Мне звонили с самых разных номеров, представлялись ясновидящими, а потом просили перечислить им деньги, - рассказывает женщина. – Они проводили за меня молебны и обряды. Так понемногу на ясновидящих ушли все мои накопления, а это больше 787 тысяч рублей!

Лишь спустя два года пенсионерка решилась обратиться к полицейским. Видимо, деньги на дальнейшие услуги ясновидящих у нее попросту кончились. Тут-то она и поняла, что стала жертвой мошенников.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Пока в этом деле нет даже подозреваемых. По всем указанным пенсионеркой телефонам, никто не отвечает.