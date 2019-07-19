Лечение геморроя современными методами в Нижнем Новгороде

Геморрой – это воспаление геморроидальных узлов, расположенных в прямой кишке.

Симптомы геморроя.

На первоначальном этапе появления геморрой может протекать бессимптомно. Поэтому в профилактических целях врача – проктолога необходимо посещать хотя бы один раз в год и проходить проктологическое обследование.

Геморрой, выявленный на начальной стадии, легко излечим. Чем раньше обратиться к врачу – проктологу для лечения геморроя, тем дешевле, проще и эффективнее будет лечение.

Самое главное, что лечение геморроя на начальной стадии проводится в Онли Клиник без операции и радикальных вмешательств.

Основные симптомы геморроя и причины срочного обращения к врачу – проктологу Онли Клиник, это:

- Дискомфорт и ощущение инородного тела в области заднего прохода. Как правило, это первый «звоночек» о появлении геморроя. Причины дискомфорта в области ануса — застой и переполнение кровью венозных сосудов, окружающих прямую кишку.

- Кровотечение из заднего прохода или наличие крови в каловых массах. Кровотечение происходит при посещении туалета и натуживании. Это связанно с повреждением истонченной стенки геморроидальных узлов. Кровь имеет ярко алый цвет.

- Выпадение воспаленных геморроидальных узлов из просвета прямой кишки. На первых этапах заболевания узлы самостоятельно вправляются. При запущенных формах геморроя узлы обратно не вправляются.

- Жжение и зуд в области ануса.

- Сильный болевой синдром во время акта дефекации, в положении сидя и при ходьбе.

Фото: Онли Клиник

Как лечат геморрой в Онли Клиник? Быстро и эффективно!

Основная цель врачей – проктологов Онли Клиник – это избавление больных от этого деликатного недуга амбулаторно, то есть без госпитализации, с использованием безоперационных методик.

В запущенных, сложных случаях, развития геморроя в Онли Клиник применяются современные хирургические методы лечения.

Безоперационные методы лечения геморроя имеют низкую травматичность и высокую эффективность. Особенно при лечении геморроя на ранних стадиях.

В Онли Клиник для лечения геморроя применяются все известные малоинвазивные методики лечения:

— Инфракрасная фотокоагуляция – это процедура прижигания основания воспаленного узла коагулятором инфракрасного типа;

— Склеротерапия - это введения в геморроидальный узел препарата «склерозант», который приводит к отмиранию больного узла;

— Латексное лигирование - это применение специализированного латексного кольца для удаления воспаленных геморроидальных узлов;

— Радиоволновая терапия - это использование радиоволны для удаления геморроя;

- Дезартеризация – это иссечение геморроидального узла с применением дезартеризатора под доплерконтролем.

— Лазерная вапоризация – новинка! Новейшие лазерные технологии! Удаление воспаленных геморроидальных узлов лазерным лучом.

Фото: Онли Клиник

Лазер для удаления геморроя!

В Онли Клиник для удаления геморроя применяется трехволновой лазер Мейджик 3 Макс.

Этот новейший лазерный аппарат позволяет лечить геморрой новейшей технологией.

Лазерная технология избавления от геморроя, не оставляя ран, шрамов и не повреждая слизистую.

Лазер в лечении геморроя – это один из самых малотравматичных методик лечения геморроя в современной проктологии!

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Как проводится процедура удаления геморроя лазером в Онли Клиник.

В прямую кишку вставляется аноскоп, через который доктор получает доступ к трем анальным венам. Луч лазера проникает в анус при помощи иглы. В каждую из трех вен доставляется лазерная энергия, в количестве, достаточном для закупорки вен, и, таким образом, прекращается кровоснабжение геморроидального узла.

Все три вены обрабатываются за один сеанс.

Преимущества лазерного лечения геморроя в Онли Клиник:

- быстрая и простая процедура;

- однодневная процедура (без необходимости оставаться в больнице);

- без разрезов, без швов, без открытых ран;

- минимальное или полное отсутствие повреждений окружающих тканей;

- минимальный дискомфорт, меньше сопутствующих лекарств;

- более быстрое и безболезненное заживление;

- максимально высокая степень успеха (99 % - 100 %)

- не требуется госпитализация.

При необходимости пациент может получить у лечащего врача больничный лист о нетрудоспособности.

Чтобы пройти лечение геморроя на лазерном аппарате Мейджик 3 Макс, нужно записаться на прием в проктологическое отделение Онли Клиник.

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