«До сих пор никаких зацепок!»: Фейк о том, что нашли тело Маши Ложкаревой, распространился по соцсетям

Неизвестные распространили в социальных сетях информацию о том, что в Нижегородской области нашли тело пропавшей почти год назад 13-летней Маши Ложкаревой. Ориентировка поисково-спасательной группы «Рысь» с подписью «Найдена! Погибла» появилась сразу в нескольких пабликах.

Однако сами добровольцы эту информацию опровергают.

- Уважаемые подписчики, в сети появилась наша ориентировка с надписью что Маша Ложкарева найдена. ЭТО ФЕЙК!!! Нехорошие люди пытаются дискредитировать нашу группу, - написали волонтеры на своей странице.

Фото: ПСГ "Рысь"

Как рассказал «Комсомолке» командир ПСГ «Рысь» Андрей Ермолаев, никаких следов Маши до сих пор не найдено. Поисков на местности нет, расследование ведут сотрудники полиции и следственного комитета.

- Мне трудно сказать, кто распространил этот фейк. Наверное, кому-то это выгодно, - поделился Ермолаев.

Информацию о том, что Маша Ложкарева до сих пор не найдена «Комсомолке» подтвердил и координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

- Да, это фейк. Только вчера мы проводили поиски в Кстовском районе, проверяли с Росгвардией и следователями очередные свидетельские показания. Ничего не нашли, - пояснил он.

Напомним, 13-летняя Маша Ложкарева пропала в СНТ «Борок» в Кстовском районе 1 августа 2018 года. В течение нескольких месяцев проводились полномасштабные поиски по всей округе. Девочку искали полиция, Следственный комитет, МЧС, солдаты Росгвардии, а также волонтеры и добровольцы. Каждый день по 400 – 600 человек прочесывали местность: осматривали каждый сантиметр, заглядывали под каждый куст и осматривали каждую ямку.

Во время прочесов выяснилось, что здесь очень много брошенных строений, колодцев и водоемов. И их тоже нужно осмотреть. Волонтеры работали и днем, и ночью. Некоторые из них брали отпуска на работе, чтобы помочь в поисках. Несмотря на усталость, они каждый день методично составляли план мероприятий, собирали и организовывали людей, спускались с аквалангами в водоемы и находили технические средства для осмотра различных колодцев. Работа была проделана колоссальная. Но результатов нет до сих пор.

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