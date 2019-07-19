«Перевозил рабочих с предприятия»: Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Перевозском районе

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и иномарки произошло в четверг, 18 июля, в Нижегородской области. Двоих человек госпитализировали, еще пятерым оказали помощь на месте.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону, авария случилась в 16:30 на 17 километре автодороги Перевоз-Шатки в Перевозском районе. Водитель автобуса, перевозивший рабочих одного из предприятий, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В тот момент там ехала иномарка «Субару».

Произошло сильное столкновение. В результате водителя иномарки госпитализировали с переломом и травмой коленного сустава. В больницу также доставили одного из пассажиров автобуса – мужчину 1980 года рождения: у него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа.

Еще пять человек были осмотрены врачами на месте происшествия. Они получили ушибы и раны.