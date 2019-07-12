В сквере 1905 года рабочие вручную укладывают грунт, чтобы не повредить корневую систему деревьев

В прошлом году история с благоустройством сквера 1905 года прогремела на весь Нижний Новгород. Сначала там были повреждены зеленые насаждения, потом появились претензии по укладке гранитных плит. В результате, часть выполненных в прошлом году работ пришлось переделывать уже в этом. Именно поэтому к выполнению второй очереди благоустройства сквера сейчас приковано особое внимание со стороны нижегородцев. Сегодня ход работ на этом участке оценил заместитель мэра Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков.

- Гранитные плиты, которые в прошлом году были уложены неровно, в этом году кладут точно так же, - отметил Виктор Сдобняков. – Кроме того, подпорная стенка делается с нарушением технических требований. В результате, она может быть недостаточно надежной. И я уже обратил на это внимание главы района и поручил ему договориться с подрядчиками о перекладке плитки, в том числе в рамках гарантийных обязательств. Также должен быть решить вопрос с устойчивостью подпорной стенки. За исполнение сроков и качество работ глава района несет личную ответственность.

Подготовительные работы для посадки зеленых насаждений выполнены на 80%.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

На сегодняшний день работы в сквере им. 1905 года ведутся в соответствии с планом-графиком. В частности, подготовительные работы для посадки зеленых насаждений выполнены уже на 80%. Причем на этот раз рабочие снимали верхний слой земли вручную, чтобы не повредить корневую систему деревьев. Сейчас там уже началось устройство газона. Брусчатка и гранитные плиты выложены более че на 80%.