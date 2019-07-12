2019-07-12T16:17:42+03:00
Происшествия

«Ехали подавать документы в вуз»: четыре человека погибли в страшном ДТП в Нижегородской области

Трагедия произошла недалеко от моста через Оку в Навашинском районе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Ехали подавать документы в вуз»: четыре человека погибли в страшном ДТП в Нижегородской области«Ехали подавать документы в вуз»: четыре человека погибли в страшном ДТП в Нижегородской областиФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Жуткое ДТП унесло жизни четверых жителей Выксы вечером в четверг, 11 июля 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Трагедия произошла около девяти часов вечера на четвертом километре подъездного пути к мостовому переходу через реку Оку от автодороги Ряжск – Нижний Новгород. 38-летняя женщина-водитель «Лады Калины» с восьмилетним стажем не справилась с управлением в условиях сильного ливня и выехала на полосу встречного движения. Там в этот момент как раз оказался большегруз «Вольво». В результате столкновения с фурой водитель и трое пассажиров отечественной легковушки – 48-летняя женщина, 20-летний мужчина и 17-летняя девушка – получили травмы, несовместимые с жизнью.

- Гриша ехал подавать документы в вуз, хотел поступать в Санкт-Петербург, - рассказывают в социальных сетях знакомые погибших.

Предположительно, причиной трагедии стало то, что машина попала в глубокую лужу, в результате чего ее занесло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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