«Ехали подавать документы в вуз»: четыре человека погибли в страшном ДТП в Нижегородской области

Жуткое ДТП унесло жизни четверых жителей Выксы вечером в четверг, 11 июля 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Трагедия произошла около девяти часов вечера на четвертом километре подъездного пути к мостовому переходу через реку Оку от автодороги Ряжск – Нижний Новгород. 38-летняя женщина-водитель «Лады Калины» с восьмилетним стажем не справилась с управлением в условиях сильного ливня и выехала на полосу встречного движения. Там в этот момент как раз оказался большегруз «Вольво». В результате столкновения с фурой водитель и трое пассажиров отечественной легковушки – 48-летняя женщина, 20-летний мужчина и 17-летняя девушка – получили травмы, несовместимые с жизнью.

- Гриша ехал подавать документы в вуз, хотел поступать в Санкт-Петербург, - рассказывают в социальных сетях знакомые погибших.

Предположительно, причиной трагедии стало то, что машина попала в глубокую лужу, в результате чего ее занесло.