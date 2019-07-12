2019-07-12T14:53:44+03:00
Происшествия

Нижегородский депутат сколотил лесозаготовочную бригаду и вырубил около 300 деревьев

Общая сумма ущерба от его действий составила 350 тысяч рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородский депутат сколотил лесозаготовочную бригаду и вырубил около 300 деревьев.Нижегородский депутат сколотил лесозаготовочную бригаду и вырубил около 300 деревьев.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Нижегородский депутат попался на незаконной вырубке лесных насаждений. Причем делал он это в особо крупном размере – под пилами его подельников исчезли почти 300 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, индивидуальный предприниматель без разрешительной документации организовал лесозаготовительную бригаду, - говорится в сообщении. – С целью незаконной заготовки древесины он привез эту бригаду в Михайловское районное лесничество. Там в период с сентября 2018 года по февраль 2019 года участники этой бригады по поручению предпринимателя незаконно вырубили 265 берез и 11 елей. Все они не были указаны в лесной декларации. Общая стоимость вырубленных деревьев составила 350 тысяч рублей.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере. По подозрению в совершении этого преступления был задержан депутат Земского собрания Воротынского района. В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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