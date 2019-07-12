Фехтовальщики СК «Знамя» подводят итоги сезона

Арзамасские фехтовальщики начинают подводить итоги сезона 2018-2019 годов. За это время было выиграно немало престижных турниров, а в спортклубе «Знамя» произошло пополнение тренерского состава. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

По словам директора СК «Знамя» мастера спорта России Вадима Карпычева, в двух видах оружия завоевано 118 призовых мест. Из них 84 медали – у саблистов, 34 привезли шпажисты. Наиболее значимые победы в этом сезоне показал мастер спорта России Кирилл Тюлюков, завоевавший серебро Первенства мира, бронзу Первенства Европы, две бронзы в личном и командном первенствах страны среди юниоров до 21 года.

Другие спортсмены – кандидаты в мастера спорта Артём Султанов, Антон Георгиевский, Кирилл Васильев и Кирилл Суханов, Алексей Баскаков – тоже показали достойные результаты в завершающемся сезоне. Впереди у них активная подготовка к финальной части Спартакиады учащихся России, которая пройдет в Пензе 10-15 августа.

– Огромный плюс для детей, которые сегодня занимаются фехтованием в Арзамасе, – это мощная поддержка председателя Спортивной федерации фехтования Нижегородской области, генерального директора АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Олега Лавричева, – комментирует Вадим Андреевич. – При таком внимании стыдно не показывать хорошие результаты. За всеми нашими победами Олег Вениаминович следит и радуется призовым местам вместе с нами.

С февраля 2019 года в СК «Знамя» работает новый тренер по фехтованию на саблях – кандидат в мастера спорта Александр Васяев, приехавший из Нижнего Новгорода.

– Произошло усиление тренерского состава арзамасской школы, – говорит Вадим Карпычев. – Сегодня Александр еще сам выступает на соревнованиях, но в его планах перейти на тренерскую должность в полном объеме. Ему очень нравится в Арзамасе. Он искренне рад, что здесь столько мальчишек и девчонок занимаются фехтованием.

Сегодня в спортклубе «Знамя» по двум видам оружия занимаются 112 ребят. Интерес к данному виду спорта растет, число желающих записаться в секцию увеличивается. В связи с этим ведется работа по привлечению в СК «Знамя» специалистов по этому виду спорта.

В Арзамасе за короткий промежуток времени был проведено 11 крупнейших российских соревнований (в их числе чемпионат России, Кубок России, Первенства России по различным возрастам), и все это благодаря инициативе генерального директора АО «АПЗ», председателя Спортивной Федерации фехтования Нижегородской области Олега Лавричева и слаженной работе оргкомитета. В город с большим удовольствием приезжают спортсмены и тренеры всех фехтовальных регионов страны.

Уже 12 октября 2019 года в Арзамасе состоятся всероссийские соревнования по фехтованию на саблях среди юниоров и юниорок до 21 года. А с 22 по 28 января 2020 года пройдет Первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года по всем видам оружия.