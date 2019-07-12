2019-07-12T13:27:56+03:00
Общество

Сотрудники АПЗ стали участниками образовательной программы Минэкономразвития РФ

Учеба рассчитана на шесть месяцев и построена по модульному принципу
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сотрудники АПЗ стали участниками образовательной программы Минэкономразвития РФСотрудники АПЗ стали участниками образовательной программы Минэкономразвития РФФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Сотрудники АО «АПЗ» стали участниками образовательной программы Министерства экономического развития РФ в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Программа, оператором которой выступает Всероссийская академия внешней торговли, разработана для специалистов и руководящего состава предприятий с целью повышения производительности труда в условиях глобальных преобразований и технологических инноваций. В 2019 году ее участниками стали представители 36 субъектов РФ.

Учеба рассчитана на шесть месяцев и построена по модульному принципу: по три дня очного обучения в Академии ежемесячно, межмодульная дистанционная работа над заданиями и реальными проектами по производительности труда. Плюсами программы можно назвать ее практический уклон, возможность получить рекомендации от преподавателей и спикеров – специалистов высокого класса в соответствующей сфере, наладить деловые связи и обменяться опытом с коллегами-представителями предприятий страны.

В конце июня арзамаские приборостроители (заместитель главного технолога по подготовке нормативной документации Вадим Зубарев, управляющий 1-м производством Дмитрий Махотин и начальник отдела бизнес-анализа Роман Ляпин) прошли первый модуль программы - «Экономика и организация производства». Он охватил такие вопросы, как «Производительность в мире и в России: тенденции и аналитика», «Российские и мировые практики повышения производительности», «Экономика управления: повышение операционной эффективности», «Работа с людьми и мотивация», «Технологии в производстве: автоматизация и digital-трансформация».

Следующими модулями станут изучение бизнес-навыков, работа по специализации, стажировка на предприятиях и итоговая защита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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