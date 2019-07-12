2019-07-12T13:01:39+03:00
Общество

Начальник КБ ОГК ГП Арзамасского приборостроительного завода Александр Беляков награжден Почетной грамотой Минпромторга РФ

Более 30 лет Александр Иванович посвятил конструкторской деятельности по разработке расходомерной техники
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Начальник КБ ОГК ГП Арзамасского приборостроительного завода Александр Беляков награжден Почетной грамотой Минпромторга РФНачальник КБ ОГК ГП Арзамасского приборостроительного завода Александр Беляков награжден Почетной грамотой Минпромторга РФФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

Начальник конструкторского бюро отдела главного конструктора гражданской продукции АО «АПЗ» Александр Беляков награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Более 30 лет Александр Иванович посвятил конструкторской деятельности по разработке расходомерной техники, из них более 25 – разработке и сопровождению гражданской продукции: приборов учета газа, жидкости, тепла. Александр Иванович стоял у истоков освоения на Арзамасском приборостроительном турбинных расходомеров и систем учета топлива для самодвижущихся машин. Он автор патентов на изобретения и полезные модели. И сегодня Александр Беляков в ключе всех производственных задач.

«Технические» тренировки

На рабочем столе конструктора – множество деталей, приспособлений, узлов. Александр Иванович берет их в руки, поясняет технические нюансы, словно говорит о чем-то очень дорогом. В беседе рассказывает о себе.

В детстве он увлекался техникой. Начинал трудовой путь токарем на ГАЗе. Потом учился в АФ МАИ на факультете «Технология машиностроения». Параллельно работал тренером по физвоспитанию в вузе и ПТУ №43, а с четвертого курса учился на вечернем отделении и преподавал на кафедре физкультуры. Был опыт работы токарем и инженером-механиком по запуску гибкого автоматизированного производства во Владимирской области. По возвращении в Арзамас Александр пришел в ОКБ «Импульс», где до 1997 года осуществлял разработку специальной и гражданской техники, в том числе счетчиков воды СХВ, СГВ и счетчиков газа СГ.

«Газовый» путь

В конце 90-х Александр Иванович пришел на АПЗ. Именно здесь стал развиваться его талант конструктора. Он участвовал в освоении СВК, системы учета алкогольной продукции АЛКО, турбинного преобразователя расхода для тепловозов (ТПРГ), первичного преобразователя расхода (ППР), ротаметров и теплосчетчиков, комплексов учета расхода газа «Поток», СГТ16ЭК, СГ «Суперфлоу». И каждое направление работы открывало новые творческие горизонты.

С 2010 года Александр Иванович занимается приборами газовой тематики – расширением модельного ряда газовых счетчиков улучшенного типа, включая СГ МТР, струйный счетчик газа СГБЭ (всего более 10 наименований).

– Любая разработка всегда интересна, есть что-то интригующее, до чего хочется докопаться, – признается юбиляр. – Бывает, что решение приходит ночью. Иногда месяцы бьешься над мелочью, которая потом дает эффект. Большая часть работы – на производстве, где пробуем, меняем, экспериментируем. Чувствую себя востребованным и счастливым. Не перестаю расширять свой диапазон знаний, чтобы видеть перспективы и соответствовать требованиям времени.

Приборы в конструкторской «копилке» Александра Белякова: газовая тематика – СГ16(75)МТ, СГБЭ, СГТ 16Э, СГ16 (75) МТР с диапазоном 1 к 30, начиная от 250 до 4000 м³/час, преобразователи расхода – ТПР, ТПРГ, РСТ – расходомер счетчик турбинный, гидроклапаны, медтехника, система АЛКО и другие (всего более 10 тем).

– Александр Иванович – самый опытный начальник КБ. Работу выполняет творчески, с конструкторским интересом. На его плечах – ответственность за серийное сопровождение и модернизацию счетчиков газа, турбинных расходомеров на воду и других изделий, - говорит главный конструктор ОГК ГП Виктор Кочнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Берегите уши: Главные правила, как сохранить слух в старшем возрасте
Об основных изменениях, которые происходят в организме после 50 лет, и о том, как избежать опасных осложнений, «КП» рассказал руководитель Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета
Новости 24
В выходные нижегородцев ожидает нежаркая и дождливая погода
Велодорожка появится в Канавинском сквере
Движение общественного транспорта изменится в Нижнем Новгороде и-за ремонта на улице Бекетова
За ходом капитального ремонта в Нижегородской области теперь можно следить онлайн
В Нижнем Новгороде изменится движение общественного транспорта из-за аварийных работ на улице Лескова
Участок дороги на улице Ошарской отремонтировали после обращения к Владимиру Панову
24 очага аварийности будет ликвидировано на дорогах Нижегородской области в 2019 году
Областной туристский слет работающей молодежи пройдет в Нижегородской области
50 ливневых колодцев будут отремонтированы в Советском районе Нижнего Новгорода
42 жителя Нижегородской области получили государственные награды
Состоялось заседание группы по информационному противодействию терроризму и экстремизму в Нижегородской области
Пройти диспансеризацию нижегородцы могут вечером и в выходные дни
В Нижнем Новгороде откроется выставка «Сокровища музеев России»
В городских парках пройдут благотворительные концерты Нижегородского русского народного оркестра
Производство упаковочных липких лент создадут в Дзержинске
На довыборы в Думу Нижнего Новгорода зарегистрированы семь кандидатов
В план проекта «Безопасные и качественные дороги» включены дополнительные участки