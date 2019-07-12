Начальник КБ ОГК ГП Арзамасского приборостроительного завода Александр Беляков награжден Почетной грамотой Минпромторга РФ
Начальник конструкторского бюро отдела главного конструктора гражданской продукции АО «АПЗ» Александр Беляков награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.
Более 30 лет Александр Иванович посвятил конструкторской деятельности по разработке расходомерной техники, из них более 25 – разработке и сопровождению гражданской продукции: приборов учета газа, жидкости, тепла. Александр Иванович стоял у истоков освоения на Арзамасском приборостроительном турбинных расходомеров и систем учета топлива для самодвижущихся машин. Он автор патентов на изобретения и полезные модели. И сегодня Александр Беляков в ключе всех производственных задач.
«Технические» тренировки
На рабочем столе конструктора – множество деталей, приспособлений, узлов. Александр Иванович берет их в руки, поясняет технические нюансы, словно говорит о чем-то очень дорогом. В беседе рассказывает о себе.
В детстве он увлекался техникой. Начинал трудовой путь токарем на ГАЗе. Потом учился в АФ МАИ на факультете «Технология машиностроения». Параллельно работал тренером по физвоспитанию в вузе и ПТУ №43, а с четвертого курса учился на вечернем отделении и преподавал на кафедре физкультуры. Был опыт работы токарем и инженером-механиком по запуску гибкого автоматизированного производства во Владимирской области. По возвращении в Арзамас Александр пришел в ОКБ «Импульс», где до 1997 года осуществлял разработку специальной и гражданской техники, в том числе счетчиков воды СХВ, СГВ и счетчиков газа СГ.
«Газовый» путь
В конце 90-х Александр Иванович пришел на АПЗ. Именно здесь стал развиваться его талант конструктора. Он участвовал в освоении СВК, системы учета алкогольной продукции АЛКО, турбинного преобразователя расхода для тепловозов (ТПРГ), первичного преобразователя расхода (ППР), ротаметров и теплосчетчиков, комплексов учета расхода газа «Поток», СГТ16ЭК, СГ «Суперфлоу». И каждое направление работы открывало новые творческие горизонты.
С 2010 года Александр Иванович занимается приборами газовой тематики – расширением модельного ряда газовых счетчиков улучшенного типа, включая СГ МТР, струйный счетчик газа СГБЭ (всего более 10 наименований).
– Любая разработка всегда интересна, есть что-то интригующее, до чего хочется докопаться, – признается юбиляр. – Бывает, что решение приходит ночью. Иногда месяцы бьешься над мелочью, которая потом дает эффект. Большая часть работы – на производстве, где пробуем, меняем, экспериментируем. Чувствую себя востребованным и счастливым. Не перестаю расширять свой диапазон знаний, чтобы видеть перспективы и соответствовать требованиям времени.
Приборы в конструкторской «копилке» Александра Белякова: газовая тематика – СГ16(75)МТ, СГБЭ, СГТ 16Э, СГ16 (75) МТР с диапазоном 1 к 30, начиная от 250 до 4000 м³/час, преобразователи расхода – ТПР, ТПРГ, РСТ – расходомер счетчик турбинный, гидроклапаны, медтехника, система АЛКО и другие (всего более 10 тем).
– Александр Иванович – самый опытный начальник КБ. Работу выполняет творчески, с конструкторским интересом. На его плечах – ответственность за серийное сопровождение и модернизацию счетчиков газа, турбинных расходомеров на воду и других изделий, - говорит главный конструктор ОГК ГП Виктор Кочнев.
ИСТОЧНИК KP.RU