2019-07-12T10:07:34+03:00
Общество

Четыре случая клещевого энцефалита выявлено в Нижегородской области

Всего сотрудниками Роспотребнадзора в этом году исследовано 7,7 тысяч клещей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Четыре случая клещевого энцефалита выявлено в Нижегородской области.Четыре случая клещевого энцефалита выявлено в Нижегородской области.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Нижегородской области продолжается период активности клещей. По данным на 11 июля, сотрудниками регионального Управления Роспотребнадзора были исследованы 7,7 тысяч клещей.

- При проведении лабораторных исследований в 29 клещах обнаружен антиген к вирусу клещевого энцефалита, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. – Такие случаи выявлены в Богородском, Борском, Володарском, Вознесенском, Ветлужском, Выксунском, Дальнеконстантиновском, Кстовском, Лысковском, Семеновском, Спасском, Починковском, Тонкинском, Уренском районах и на территории Зеленого города. Кроме того, в 148 клещах были выявлены ДНК боррелий.

К сожалению, этим летом были зарегистрированы и случаи заболевания людей боррелиозом и клещевым энцефалитом.

- На сегодняшний день выявлены четыре случая заболевания клещевым энцефалитом, - отметили в Роспотребнадзоре. – В частности, один случай был связан с употреблением некипяченого козьего молока. Еще в трех случаях пострадавшие попросту не сдали клеща на исследование. Что касается боррелиоза, то таких случаев заболевания на территории Нижегородской области выявлено 27.

Сейчас на территории региона продолжается проведение мониторинга, связанного с пиком активности клещей. В частности, акарицидные обработки были проведены на площади 2,6 тысяч га. Также в регионе продолжают делать прививки. В общей сложности, в этом году было привито 3,5 тысячи человек. Всего же планируется привить около 5 тысяч человек – в основном речь идет о профессиональных группах риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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