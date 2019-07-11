«На ней были лосины цвета хаки»: Мошенница обокрала 91-летнего старика, обещая компенсацию за потерянные в 90-е годы вклады

91-летний житель Нижнего Новгорода Виктор Григорьев (имя героя изменено – прим. Ред.), как и миллионы россиян, последние тридцать лет мечтал вернуть утраченные в 1991 году вклады. Поэтому когда 3 июля на пороге его дома появилась таинственная незнакомка, пообещавшая ему компенсацию за потерянные деньги, он подумал, что мечта его жизни исполнилась.

- Время было уже около четырех часов дня, - вспоминает Виктор Григорьев. – Я как раз собирался выпить чаю, как вдруг в дверь позвонили. На пороге стояла женщина лет 25-30 на вид. Я так растерялся, что даже не помню, кем она представилась. Помню только, что она была одета в лосины цвета хаки!

С деловым видом женщина прошествовала в квартиру к пенсионеру и сразу приступила к делу:

- Виктор Пафнутьевич, у вас ведь были вклады на сберегательной книжке в советские годы? – начала расспрашивать она пенсионера.

- Да, были, - признался дедушка. – Да у кого ж их в те годы не было?

- Они ведь у вас в 1991 году сгорели? Так вот вам положена компенсация, - обрадовала незнакомка пенсионера. – Только принесите свою банковскую карту, мне нужно записать все ее данные. Вам позднее на нее придет компенсация.

Счастливый пенсионер от радости не знал, куда и деваться. Пока девушка строчила себе в блокнот данные его карты, он обзванивал своих знакомых. Как незнакомка исчезла из квартиры, он и сам не помнит. Только его банковскую карту она прихватила с собой. Позднее с нее был похищены 612 тысяч рублей.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Личность подозреваемой установить пока не удалось.

БДИ!

Приметы подозреваемой:

Женщина на вид 25-30 лет среднего телосложения и ростом примерно 165 сантиметров. Волосы темного цвета, собраны в пучок на голове. В момент совершения преступления была одета в белую футболку в черный горошек, лосины цвета хаки и светлую обувь. При себе у нее имелась сумка белого цвета.