2019-07-11T18:45:55+03:00
Происшествия

«На ней были лосины цвета хаки»: Мошенница обокрала 91-летнего старика, обещая компенсацию за потерянные в 90-е годы вклады

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка
Вероника КОТИК
Поделиться:
Мошенница обокрала 91-летнего старика, обещая компенсацию за потерянные в 90-е годы вклады.Мошенница обокрала 91-летнего старика, обещая компенсацию за потерянные в 90-е годы вклады.
Изменить размер текста:

91-летний житель Нижнего Новгорода Виктор Григорьев (имя героя изменено – прим. Ред.), как и миллионы россиян, последние тридцать лет мечтал вернуть утраченные в 1991 году вклады. Поэтому когда 3 июля на пороге его дома появилась таинственная незнакомка, пообещавшая ему компенсацию за потерянные деньги, он подумал, что мечта его жизни исполнилась.

- Время было уже около четырех часов дня, - вспоминает Виктор Григорьев. – Я как раз собирался выпить чаю, как вдруг в дверь позвонили. На пороге стояла женщина лет 25-30 на вид. Я так растерялся, что даже не помню, кем она представилась. Помню только, что она была одета в лосины цвета хаки!

С деловым видом женщина прошествовала в квартиру к пенсионеру и сразу приступила к делу:

- Виктор Пафнутьевич, у вас ведь были вклады на сберегательной книжке в советские годы? – начала расспрашивать она пенсионера.

- Да, были, - признался дедушка. – Да у кого ж их в те годы не было?

- Они ведь у вас в 1991 году сгорели? Так вот вам положена компенсация, - обрадовала незнакомка пенсионера. – Только принесите свою банковскую карту, мне нужно записать все ее данные. Вам позднее на нее придет компенсация.

Счастливый пенсионер от радости не знал, куда и деваться. Пока девушка строчила себе в блокнот данные его карты, он обзванивал своих знакомых. Как незнакомка исчезла из квартиры, он и сам не помнит. Только его банковскую карту она прихватила с собой. Позднее с нее был похищены 612 тысяч рублей.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Личность подозреваемой установить пока не удалось.

БДИ!

Приметы подозреваемой:

Женщина на вид 25-30 лет среднего телосложения и ростом примерно 165 сантиметров. Волосы темного цвета, собраны в пучок на голове. В момент совершения преступления была одета в белую футболку в черный горошек, лосины цвета хаки и светлую обувь. При себе у нее имелась сумка белого цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мой друг ищет девственницу. Цена 5000 долларов»: "КП" достала переписку работорговца с 16-летней девочкой, которую пытались продать в Москве
Как минимум два человека участвовали в продаже ребенка в сексуальное рабство. Один – знакомился, а второй непосредственно договаривался о сделке [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Областной туристский слет работающей молодежи пройдет в Нижегородской области
50 ливневых колодцев будут отремонтированы в Советском районе Нижнего Новгорода
42 жителя Нижегородской области получили государственные награды
Состоялось заседание группы по информационному противодействию терроризму и экстремизму в Нижегородской области
Пройти диспансеризацию нижегородцы могут вечером и в выходные дни
В Нижнем Новгороде откроется выставка «Сокровища музеев России»
В городских парках пройдут благотворительные концерты Нижегородского русского народного оркестра
Производство упаковочных липких лент создадут в Дзержинске
На довыборы в Думу Нижнего Новгорода зарегистрированы семь кандидатов
В план проекта «Безопасные и качественные дороги» включены дополнительные участки