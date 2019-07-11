«Он снял со счета 2 миллиона рублей!»: Могильщик из Санкт-Петербурга получил наследство в Нижнем по поддельным документам

Петербургский могильщик меняет профессию – чтобы превратиться из гробовщика в миллионеры 31-летний житель северной столицы Иван Алексеев (имя героя изменено – прим. Ред.) разработал целую преступную схему.

- Все произошло еще в ноябре 2018 года, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Именно тогда неизвестный мужчина заявился в одно из отделений банка в Сормовском районе и, предоставив поддельное свидетельство о праве на наследство, снял с банковского счета нижегородки 2 миллиона 194 тысячи рублей.

По данному факту сразу после преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Поначалу это дело выглядело настоящим «глухарем» - не было ни подозреваемого, ни каких-либо зацепок. Однако спустя полгода, в июле 2019 года, сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Санкт-Петербурга Иван Алексеев.

- Ранее он никогда не был судим, - сообщил «Комсомолке» источник. – В последнее время работал разнорабочим на кладбище. Что его заставило пойти на преступление, пока остается загадкой. Сам мужчина отказывается давать показания, ссылаясь на соответствующую статью в Конституции. В настоящее время расследование этого преступления продолжается.