2019-07-11T14:35:57+03:00
Общество

Академики РАН: «На территории Бурнаковской низины выявлено много различных загрязнений»

Институт водных проблем РАН завершил второй этап обследования проблемной зоны
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Академики РАН: «На территории Бурнаковской низины выявлено много различных загрязнений»Академики РАН: «На территории Бурнаковской низины выявлено много различных загрязнений»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Институт водных проблем Российской академии наук завершил второй этап обследования Бурнаковской низины. За четыре дня специалистам удалось отобрать порядка 150 проб на данном участке. Они были взяты из поверхностных грунтов, грунтовых вод на глубине от 3 до 22 метров, донных отложений и поверхностных вод прудов.

- По результатам обследования специалисты Российской академии наук разработают рекомендации по рекультивации данной территории, - сообщил заместитель начальника управления охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Никифоров. - Также они оценят объем экологического ущерба и предложат конкретные мероприятия по оптимизации природных условий и состоянию окружающей среды.

Пока четких границ загрязненного участка определить не удалось. Однако уже сейчас можно говорить о большом разнообразии загрязнений на этом участке.

- Первое исследование показало довольно большое разнообразие загрязнений на данной территории. Но нам не удалось выявить четких границ загрязненных участков, - предупредил кандидат геолого-минералогических наук «Института водных проблем РАН» Иван Подлипский. - Поэтому в рамках второго этапа обследования мы провели уплотнительную съемку в тех местах, где необходимо выяснить конкретную границу между чистой и загрязненной территориями.

Институт водных проблем РАН завершил второй этап обследования проблемной зоны. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Институт водных проблем РАН завершил второй этап обследования проблемной зоны.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Третий этап обследования планируется провести в августе. В конечном итоге специалисты должны будут определить источник загрязнения и назвать оптимальные методы рекультивации. Региональное правительство даже намерено включить Бурнаковскую низину в национальный проект «Оздоровление Волги», благодаря чему можно будет рассчитывать на федеральные средства.

Напомним, с весны прошлого года Бурнаковская низина является одной из самых проблемных точек на экологической карте Нижнего Новгорода. Именно тогда со дна низины начали подниматься нефтяные пятна. За прошедшее время там были собраны десятки тонн нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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