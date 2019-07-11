Фестиваль «Рок чистой воды» сменил площадку

27 июля 2019 года с 12:00 до 23:00 в Нижнем Новгороде пройдет очередной международный музыкально-экологический фестиваль «Рок чистой воды». Впервые музыканты будут выступать не на площади Минина, как раньше, а на Нижневолжской набережной.

Как рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции в «Комсомольской правде», изменения связаны с грядущим 800-летием Нижнего Новгорода.

- Мы переехали к Речному вокзалу для того, чтобы попробовать провести там большой концерт для большого количества людей. Потому что впереди 800-летие города, хочется посмотреть, как это будет выглядеть. На Нижневолжской набережной удобно, там рядом вода – оттуда можно делать шоу, стрелять салюты – да и вообще, возможностей больше, чем на площади Минина. Рядом Рождественская улица, куда зрители смогут спокойно сходить поесть, - пояснил директор фестиваля «Рок чистой воды» Дмитрий Чичикин.

Также в этом году установят не две сцены, а одну. Между выступлениями будут перерывы, во время которых нижегородцы смогут отдохнуть, посмотреть экологические ролики на экранах.

Чичикин добавил, что фестиваль будет проходить один день, а не два. Но в воскресенье, 28 июля, участники и зрители устроят экологическую акцию на Гребном канале. Они очистят территорию от мусора и высадят саженцы кустарников и деревьев.

- Планировалось проводить «Рок чистой воды» два дня, но это было бы трудно для города, так как нижегородцы в это время как раз возвращаются с дач. Но во время экологической акции дороги перекрыты не будут, - пояснил директор фестиваля.

Подробности о субботнике можно будет узнать 27 июля.

КСТАТИ

Во время фестиваля планируются изменения движения для транспорта. Так, по словам организаторов, будет перекрыта Нижневолжская набережная на участке от Зеленского съезда до Канавинского моста. Кроме того, нельзя будет ездить и по улице Рождественской – там поставят автомобили ДПС и служб быстрого реагирования.

КОНКРЕТНО

В 2019 году на фестиваль «Рок чистой воды» приглашены 14 групп, в числе которых «Браво», «Хроноп», НЭП, «Альянс», Инна Желанная, «Пилот», «Скрепы», Tequilajazzz, Shortparis, The Freesonics (Амстердам), Two Siberians, Jolly Ocean, «Макс и К», «Аляска» и другие музыканты из городов Поволжья и Нидерландов. Они начнут выступать в 12:00, а завершится все фейерверком с акватории слияния рек Ока и Волга в 23.00. Вход на фестиваль свободный.

КОМПЕТЕНТНО

Вадим Демидов, лидер группы «Хроноп», участник фестиваля «Рок чистой воды»:

- В 90-е годы рок-музыка была под запретом. И если попасться с пластинками, то можно было вылететь из вуза и комсомола. Мир был лишен многообразия, но, когда ты попадал на рок-концерт, все менялось. Но публика, кстати, все та же. Организаторы все равно хотят протянуть мостик из того времени, потому что конец 80-х – это лучшее время нашей страны, и что-то очень важное наши группы все равно доносят.