Экстренное предупреждение: На Нижегородскую область надвигаются грозы и ливни

Долгожданного солнечного лета нижегородцам стоит пока не ждать – в регионе вновь объявлено очередное экстренное предупреждение из-за надвигающихся ливней и гроз. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- В ближайшие 1-3 часа 11 июля в Нижегородской области ожидаются грозы, ливни и сильный порывистый ветер, - говорится в предупреждении. – При грозе отдельные порывы ветра будут составлять до 13-18 метров в секунду. Такая погода в регионе сохранится и сегодня вечером, и всю первую половину ночи 12 июля.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Нижегородской области прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий электропередач и связи. Также возможно обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций. Вероятны затруднения из-за ветра при проведении высотных и аварийно-восстановительных работ.

- Кроме того, в связи с неисправностью и замусориванием ливневых стоков возможны локальные подтопления заниженных участков местности, а также низководных мостов и сельхозугодий, - предупреждают синоптики.