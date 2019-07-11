На Нижневолжской набережной ограничат движение транспорта в связи с проведением мотофестиваля

Особенно внимательно к проведению мотофестиваля «Moto Family Days» стоит отнестись не только байкерам, но и всем остальным нижегородцам – на время мероприятия на Нижневолжской набережной будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- До 21:00 12 июля будет ограничено движение по местному проезду в обход арки Чкаловской лестницы для транспорта с габаритной высотой менее 2,5 метров, - говорится в сообщении департамента транспорта. – С 21:00 12 июля до 3:00 15 июля будет ограничено движение для всего транспорта на участке Нижневолжской набережной от Георгиевского съезда до улицы Широкой.

В это же время транспортные ограничения будут действовать на улицах Кожевенной, Кожевенному переулку, Рыбному переулку, Казарменному переулку, улице Торговой на участке от Рыбного переулка до Кожевенного переулка и на улице Магистратской на участке от Рыбного переулка до Кожевенного переулка. Единственным исключением станет транспорт, принадлежащий жителям ближайших домов и сотрудников расположенных поблизости организаций.