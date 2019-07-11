2019-07-11T10:47:24+03:00
Происшествия

Административное здание загорелось ночью в Нижнем Новгороде

Пожар был ликвидирован на площади 480 квадратных метров [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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Крупный пожар вспыхнул в административном здании на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде ночью 11 июля. Информация о возгорании поступила в центр управления в кризисных ситуациях в 01.25, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде.Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в производственном здании

Когда на место пожара прибыли первые спасатели, здание было полностью охвачено огнем. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Площадь возгорания составила 480 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В МЧС добавили, что в общей сложности тушением и ликвидацией последствий пожара занимались 46 человек, было задействовано девять единиц спецтехники.

О причинах возгорания пока неизвестно. Их только предстоит установить.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, в начале июля «Комсомольская правда» писала про крупный пожар на Гребном канале. Там днем загорелся дебаркадер. Посмотреть на огромные клубы дымы и толпы пожарных, сражающихся с огнем, сбежалось немало прохожих. С полыхающей территории был эвакуирован один человек. Ни погибших, ни пострадавших в результате пожара не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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