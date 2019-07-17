2019-07-17T14:48:21+03:00
Общество

«Умный город» с глупыми ошибками: Илья Варламов выложил в Сеть выпуск «БДСМ» из Нижнего Новгорода

Мэр приволжской столицы прогулялся с блогером по улицам города и рассказал о насущных проблемах [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: инстаграм Ильи ВарламоваФото: инстаграм Ильи Варламова
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Известный блогер Илья Варламов еще раз посетил Нижний Новгород, чтобы прогуляться по городу с мэром Владимиром Пановым и оценить дороги, благоустройство и общественный транспорт. Записывался выпуск с интригующим названием «БДСМ» («Большие дороги с мэром») еще в апреле, а в сети появился 17 июля.

Суть программы в том, чтобы добраться с градоначальником из точки А в точку Б только пешком или на общественном транспорте. После того, как Панов нажал красную кнопку, рандомно выбирающую маршрут, на экране ноутбука появились два адреса – проспект Героев, 42 и Волжская набережная, 18.

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова

У первого же дома Варламов и Панов столкнулись с проблемой – на дороге образовалась огромная лужа. Мэр Нижнего Новгорода сразу назвал причину – неработающая ливневка.

- Ливневая канализация в городе находится в критическом состоянии. На ее работу не выделяли деньги уже более 15 лет, - объяснил градоначальник, после чего бодро перепрыгнул лужу на проезжей части.

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова

Пока они с Варламовым шли по одной из улиц, зашел разговор о концепции благоустройства одной из центральных площадей Нижнего Новгорода – площади Максима Горького. Варламов напомнил, что проект был разработан, но его «зарубили».

- Я бы не сказал, что что-то зарубили или не зарубили. Площадь Горького по благоустройству морально находится в позавчерашнем дне. Ее никто не делал и вопрос, что с этим делать, стоит. Он актуален, так как это самый центр города, - рассудил Панов.

Говоря о наземных пешеходных переходах, которые сейчас активно возводятся в Нижнем Новгороде, мэр подчеркнул, что это делается, чтобы обеспечить «безопасность простых жителей и сохранить хотя бы ту скорость движения, которая сейчас есть на дорогах».

Поговорили и о метро. Панов признался, что у него сложное к этому отношение, потому что многие решения были приняты еще до того, как он стал мэром.

- В случае со станцией метро «Стрелка» - это обеспечение комфорта для гостей, которые приезжали на чемпионат мира. Поэтому и была построена отдельная линия метро. Если смотреть, увеличился ли пассажиропоток благодаря ей, то да, увеличился! – поделился Панов. Что касается благоустройства вокруг арены, которое через некоторое время поплыло, градоначальник сказал следующее: «Да, соглашусь, спешили и не успевали».

- Если смотреть по благоустройству, то есть определенные компетенции у муниципалитета. Поэтому, когда в городе нет денег на благоустройство, то соответственно компетенции в этом направлении не растут, - пояснил он.

Тем временем Варламов и Панов уже оказались около остановки недалеко от Московского вокзала. Сам мэр города назвал ее «печальной», но сразу же добавил, что работа ведется - скоро будут установлены 334 «умные» остановки по всему Нижнему.

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова

Проехав одну станцию от метро «Московская» до «Стрелки», Варламов и Панов вышли к Мещере. Пока шли до конечного пункта, обсудили «умный город». Блогер поинтересовался у главы Нижнего Новгорода – что же это такое в его понятии?

- По сути это один вид технологий, который позволяет сократить ваше время и повысить качество. Например, освещение. Мы сейчас готовимся к тому, чтобы заменить все освещение на лампы с управлением. Это позволит понимать, какие объекты не работают, - поделился планами Панов.

После завершения маршрута Варламов поинтересовался у мэра, почему в городе так много маршруток. На это Панов ответил, что низкопольных автобусов примерно столько же, плюс закупили еще 100 новых. Частники же работают на тех маршрутах, на которых у них уже получено свидетельство. В будущем планируется полностью перейти на низкопольные автобусы.

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова

И в конце программы Варламов посетил кабинет Владимира Панова. Он сразу же отметил, что на стене нет ни одного портрета и музея из медалей и статуэток.

Завершая выпуск, блогер признался, что глава приволжской столицы ответил не на все вопросы, а некоторые решил обсудить вне камер.

- Ответов мы получили очень мало. Может, я еще вернусь в Нижний, и мы получим остальные ответы, - завершил Варламов.

Прогулка с мэром Нижнего Новгорода Умный город с глупыми ошибками.Большая дорога с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым. Благоустройство, транспорт, стадион, митинги, безопасность, метро, парковки так много вопросов, но так мало ответов. Нижний Новгород стремится стать умным городом. Но пока мы видим на дорогах лужи, бесконечные маршрутки, незаконные объявления, крашенные бордюры, разваливающееся благоустройство и одноразовый стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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