«Умный город» с глупыми ошибками: Илья Варламов выложил в Сеть выпуск «БДСМ» из Нижнего Новгорода

Известный блогер Илья Варламов еще раз посетил Нижний Новгород, чтобы прогуляться по городу с мэром Владимиром Пановым и оценить дороги, благоустройство и общественный транспорт. Записывался выпуск с интригующим названием «БДСМ» («Большие дороги с мэром») еще в апреле, а в сети появился 17 июля.

Суть программы в том, чтобы добраться с градоначальником из точки А в точку Б только пешком или на общественном транспорте. После того, как Панов нажал красную кнопку, рандомно выбирающую маршрут, на экране ноутбука появились два адреса – проспект Героев, 42 и Волжская набережная, 18.

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова

У первого же дома Варламов и Панов столкнулись с проблемой – на дороге образовалась огромная лужа. Мэр Нижнего Новгорода сразу назвал причину – неработающая ливневка.

- Ливневая канализация в городе находится в критическом состоянии. На ее работу не выделяли деньги уже более 15 лет, - объяснил градоначальник, после чего бодро перепрыгнул лужу на проезжей части.

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова

Пока они с Варламовым шли по одной из улиц, зашел разговор о концепции благоустройства одной из центральных площадей Нижнего Новгорода – площади Максима Горького. Варламов напомнил, что проект был разработан, но его «зарубили».

- Я бы не сказал, что что-то зарубили или не зарубили. Площадь Горького по благоустройству морально находится в позавчерашнем дне. Ее никто не делал и вопрос, что с этим делать, стоит. Он актуален, так как это самый центр города, - рассудил Панов.

Говоря о наземных пешеходных переходах, которые сейчас активно возводятся в Нижнем Новгороде, мэр подчеркнул, что это делается, чтобы обеспечить «безопасность простых жителей и сохранить хотя бы ту скорость движения, которая сейчас есть на дорогах».

Поговорили и о метро. Панов признался, что у него сложное к этому отношение, потому что многие решения были приняты еще до того, как он стал мэром.

- В случае со станцией метро «Стрелка» - это обеспечение комфорта для гостей, которые приезжали на чемпионат мира. Поэтому и была построена отдельная линия метро. Если смотреть, увеличился ли пассажиропоток благодаря ей, то да, увеличился! – поделился Панов. Что касается благоустройства вокруг арены, которое через некоторое время поплыло, градоначальник сказал следующее: «Да, соглашусь, спешили и не успевали».

- Если смотреть по благоустройству, то есть определенные компетенции у муниципалитета. Поэтому, когда в городе нет денег на благоустройство, то соответственно компетенции в этом направлении не растут, - пояснил он.

Тем временем Варламов и Панов уже оказались около остановки недалеко от Московского вокзала. Сам мэр города назвал ее «печальной», но сразу же добавил, что работа ведется - скоро будут установлены 334 «умные» остановки по всему Нижнему.

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова

Проехав одну станцию от метро «Московская» до «Стрелки», Варламов и Панов вышли к Мещере. Пока шли до конечного пункта, обсудили «умный город». Блогер поинтересовался у главы Нижнего Новгорода – что же это такое в его понятии?

- По сути это один вид технологий, который позволяет сократить ваше время и повысить качество. Например, освещение. Мы сейчас готовимся к тому, чтобы заменить все освещение на лампы с управлением. Это позволит понимать, какие объекты не работают, - поделился планами Панов.

После завершения маршрута Варламов поинтересовался у мэра, почему в городе так много маршруток. На это Панов ответил, что низкопольных автобусов примерно столько же, плюс закупили еще 100 новых. Частники же работают на тех маршрутах, на которых у них уже получено свидетельство. В будущем планируется полностью перейти на низкопольные автобусы.

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова

И в конце программы Варламов посетил кабинет Владимира Панова. Он сразу же отметил, что на стене нет ни одного портрета и музея из медалей и статуэток.

Завершая выпуск, блогер признался, что глава приволжской столицы ответил не на все вопросы, а некоторые решил обсудить вне камер.

- Ответов мы получили очень мало. Может, я еще вернусь в Нижний, и мы получим остальные ответы, - завершил Варламов.