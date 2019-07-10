В Нижегородской области 15-летняя девочка выпала с пятого этажа, но осталась жива

Во вторник, 9 июля, в Выксе 15-летняя девочка выпала из окна пятого этажа. По информации источника в правоохранительных органах, трагический случай произошел днем около 13.30. В это время девочка находилась не у себя дома. Кроме того, она является инвалидом по зрению.

Согласно официальным сведениям, о падении подростка сообщила ее младшая сестра.

Дом, из окна которого выпала девочка. Фото: Выкса.рф

Очевидцы рассказали Выкса.рф, что после падения девочка пыталась сама подняться.

- Девочка упала прямо под моим окном, - рассказала соседка с первого этажа. - Она была в сознании и даже пыталась встать, но я уложила ее и стала ждать «скорую», которую сразу же вызвала моя мама. Девочка немного двигала руками и ногами, а вот позвоночник и таз, видимо, были повреждены.

Пострадавшую отвезли в травматологическое отделение выксунской ЦРБ.