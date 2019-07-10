2019-07-10T17:22:35+03:00
Происшествия

Мошенники обманули слепую старушку, всучив ей купюры из банка приколов

Общая сумма ущерба от их действий составила около 50 тысяч рублей
Вероника КОТИК
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Мошенники обманули слепую старушку, всучив ей купюры из банка приколов.Мошенники обманули слепую старушку, всучив ей купюры из банка приколов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Слепая 88-летняя жительница деревни Иваново Городецкого района Татьяна Викторова (имя героини изменено – прим. Ред.) стала жертвой мошенников – она обменяла все свои накопления на купюры банка приколов.

- Все произошло около недели назад, - вспоминает бабушка. – Первого или второго июля, я уж и не помню. Ко мне в дом постучалась женщина и представилась социальным работником. Я ведь человек больной – у меня и глаза не видят, и в памяти бывают провалы. Я ее толком даже не рассмотрела – помню только силуэт.

Незнакомка прямо с порога начала рассказывать старушке о новой денежной реформе – дескать, все имеющиеся купюры нужно срочно обменять. Ну, а чтобы не ехать в город и не искать банк, сделать это можно прямо на месте – благо новые деньги у нее были при себе.

- Я сдуру и отдала ей все свои деньги – всего около 50 тысяч рублей, - всхлипывает старушка. – А потом ко мне в гости заглянула соседка. Я ей и рассказала все, как было. Она глянула на этот пакет с деньгами и ахнула – оказалось, там были простые бумажки.

При ближайшем рассмотрении все эти деньги оказались шуточными купюрами из банка приколов номиналом по 5 тысяч и 1 тысяче рублей.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Конечно, сотрудники полиции обошли все дворы в этой деревне, но мошенницы и след простыл. До сих пор даже не удалось установить подозреваемую в совершении этого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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