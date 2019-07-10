Похититель колец отжал пластиковое окно, чтобы пробраться в квартиру

Завидную гибкость, недюжинную физическую силу и полное отсутствие совести проявил вор-домушник на улице Балхашской в Советском районе Нижнего Новгорода. Чтобы пробраться в квартиру, он сумел отжать пластиковое окно и залезть в кухню.

- Данное преступление произошло в течение дня 5 июля, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Точное время происшествия назвать трудно – хозяйка квартиры отсутствовала дома с восьми утра до восьми вечера.

Интересно то, что помимо прочих своих «талантов», преступник оказался еще и не лишен художественного вкуса – его не прельстили ни деньги, ни бытовая техника. Единственное, что пришлось ему по душе – это золотые кольца. И тут, надо признать, действительно было, на что положить глаз: обручальное кольцо, кольцо с бриллиантом белого цвета, кольцо из белого золота с бриллиантами и черным жемчугом, кольцо из белого золота с двенадцатью бриллиантами. В общей, настоящий ювелирный рай для ценителей. Общую сумму ущерба оценили в сто тысяч рублей.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщил «Комсомолке» источник. – Пока подозреваемый в совершении этого преступления не установлен. Расследование продолжается.