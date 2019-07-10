2019-07-10T12:07:50+03:00
Общество

«Я не видела его 12 лет»: Нижегородка пытается отыскать брата, оказавшегося в детском доме

Тогда ребенку было всего три года
Василий КРОТОВ
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В детский дом Данила попал, когда ему было всего три годика.В детский дом Данила попал, когда ему было всего три годика.Фото: Предоставлено героем публикации
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Огромные серые глаза, не по-детски грустный взгляд и вечно серьезное выражение лица – вот, пожалуй, и все, что помнят родственники о маленьком Даниле Ваганове. С тех пор как он оказался в детском доме, а затем в приемной семье прошло уже 12 лет, однако они не теряют надежды отыскать его.

- Данилу забрали в детский дом в 2007 году – ему тогда только-только исполнилось три года, - вспоминает его двоюродная сестра Анна Суркова. – Не скажу, что мы очень близко общались – семья-то у них считалась неблагополучная. Но когда он оказался в детском доме, мы с сестрой его несколько раз навещали. Но что мы могли поделать? Мне было всего 14 лет – сама еще совсем девчонка.

Поначалу Данилу отправили в приют «Вера» на улице Левинка. Именно туда и ездила Анна, чтобы навестить своего трехлетнего братишку. Так продолжалось в течение нескольких месяцев, пока девочку не огорошили известием:

- Хватит сюда ездить, - встретили ее однажды утром сотрудники приюта. – Данилу уже усыновили, так что больше ты его не увидишь.

Таким Данилу запомнила двоюродная сестра Анна. Фото: Предоставлено героем публикации

Таким Данилу запомнила двоюродная сестра Анна.Фото: Предоставлено героем публикации

После этой новости расстроенная девочка действительно в приюте больше не появлялась. Только повзрослев и став матерью, она решилась возобновить поиски. Тогда-то она и узнала правду.

- Оказалось, что сотрудники приюта мне тогда попросту наврали, - рассказывает Анна. – На самом деле Данила оставался в приюте «Вера» довольно долго, после чего его перевели в детский дом № 6 в Советском районе Нижнего Новгорода. Он вскоре был расформирован, и на этом следы Данилы теряются.

За последний год куда только ни обращалась Анна, чтобы отыскать хоть какие-то сведения о своем двоюродном брате: и в администрацию Советского района, и в органы опеки, и даже в Центральный архив. Но всюду один ответ – информация строго конфиденциальная.

- Почему я не искала его раньше? Если честно, я и сама не знаю. Наверное, потому что еще не осознавала всей сложности этой ситуации, - признается Анна. – Сейчас мне 26 лет, у меня у самой ребенку два годика – и теперь я понимаю, каково это остаться без близких. Мне бы очень хотелось встретиться с ним и хоть чем-то помочь, если это нужно. Дай бог, чтобы у него все было хорошо! Но я наслушалась всякого: и как усыновляют ради денег, и как потом бросают. Поэтому я очень за него переживаю.

Сейчас у Анны и ее старшей сестры нет никаких сведений о местонахождении Данилы. Неизвестно даже, находится ли он в Нижегородской области или за ее пределами.

- По нашим расчетам, ему должно быть сейчас 15 лет, - рассказывает Анна. – Несколько лет назад его пыталась отыскать его биологическая мать. Тогда ей сказали, что в 2011 году его усыновили. Действительно ли это так, мы не знаем. Но очень хотим его найти!

Если у вас есть какие-то сведения о местонахождении Данилы Ваганова, просим обращаться в «Комсомольскую правду» в Нижнем Новгороде – kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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