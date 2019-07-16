Конкурс «Любимая марка - 2019» стартовал в Нижегородской области

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» запускает очередной ежегодный конкурс «Любимая марка-2019», который проводится в разных регионах России уже более десяти лет. Мы предлагаем читателям определить лучших из лучших путем открытого голосования.

Чтобы выбрать фаворитов, нужно перейти по ссылке и проголосовать за любимые бренды, компании и марки. Заходите на сайт «Комсомолки», выбирайте и определяйте победителей!

Итоги будут подведены в сентябре 2019 года. Мы узнаем, кому больше всего доверяют наши читатели, после чего вручим победителям фирменные статуэтки, удостоверяющие, что их товары и услуги - самая «Любимая марка» в Нижегородской области.