Нижегородские социальные такси оснастят инновационными инвалидными подъемниками

Нижегородские социальные такси оборудуют инновационными инвалидными подъемниками под названием «Силач» в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Об этом со ссылкой на директора компании-разработчика ООО «Силач-лифт» Игоря Каткова сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.

Образец «Силача» был представлен на международном промышленном форуме «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге. Это единственная отечественная разработка такого рода. По характеристикам подъемник не уступает иностранным аналогам и на 95% состоит из отечественных комплектующих.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что инновациям нельзя позволять лежать на полках в виде проектов. Они должны становиться частью реальной жизни нижегородцев.

- История подъемника «Силач» - один из успешных примеров. Ими оборудованы десять микроавтобусов ГАЗель, которые уже сегодня подвозят жителей из отдаленных населенных пунктов региона к центральным районным больницам и мобильным лечебно-диагностическим лабораториям «Поезда здоровья», - рассказал губернатор.

По словам Никитина, пока таких примеров доведения инноваций до серийного производства в регионе не так много, как хотелось бы. Поэтому чиновник попросил областные ведомства обратить на эту работу пристальное внимание.

Кстати, ООО «Силач-лифт» создала также опытный образец подъемника для нужд ГУФСИН, где подобная техника необходима для перевозки заключенных.

Сообщалось, что Нижегородская область представила на форуме свыше 30 инновационных импортозамещающих разработок. В частности, были презентованы производство порошковой металлургии, система управления «Цифровое предприятие», «кибертренер» и многое другое.