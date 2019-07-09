2019-07-09T15:11:28+03:00
Общество

Подрядчик пообещал возместить ущерб «пролитой» детской поликлинике № 19

В этом году там планируется полностью отремонтировать второй этаж
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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О прошедшем потопе напоминают только разводы на стенах.О прошедшем потопе напоминают только разводы на стенах.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА
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В конце июня нижегородские пользователи интернета активно обсуждали потоп, случившийся в детской поликлинике № 19 в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, сильный ливень, случившийся аккурат в разгар ремонта кровли, привел к настоящему наводнению в здании поликлиники. Льющиеся с потолка потоки дождевой воды, расставленные по коридорам тазики – все это родители маленьких пациентов обсуждали не один день. Однако, как оказалось, переживать им не стоит – весь ущерб подрядчик пообещал возместить.

- Капитальный ремонт кровли в филиале поликлиники на улице Гордеевской начался еще 25 июня, - рассказала «Комсомолке» главный врач поликлиники Ольга Бурова. – По контракту к 28 августа все работы должны быть завершены. Что касается произошедшего инцидента, то представители подрядчика в тот день без согласования с нами не закрыли русты на потолке. Как выяснили потом наши сотрудники, которые контролируют ремонт, там в тот момент была пленка. Однако дождь был такой силы, что ее толщина не выдержала.

Ремонт кровли должен завершиться в конце августа. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Ремонт кровли должен завершиться в конце августа.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

В настоящее время с подрядчиками уже проведены переговоры, и они полностью признали свою ответственность.

- Основные потери у нас идут по второму этажу, где у нас в этом году как раз планируется капитальный ремонт, - отметила Ольга Бурова. – Вся необходимая документация подготовлена и направлена для проведения конкурсных процедур. На первом же этаже у нас только чуть-чуть пострадали двери.

Несколько дней после потопа о нем напоминали расставленные тазики. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Несколько дней после потопа о нем напоминали расставленные тазики.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Тем не менее, на работе поликлиники этот инцидент никак не отразился. Прием детей в поликлинике даже не стали останавливать.

- Учитывая, что летом у нас большинство приемов носит профилактический характер, то зона здорового ребенка - первый и второй этаж - у нас открыты для профилактического осмотра, - отметила главный врач. - Зона больного ребенка на первом этаже также работает в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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