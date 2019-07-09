Административное производство возбуждено в отношении собственника «Шахматного дома» в Нижнем Новгороде

Сотрудники областного управления объектов культурного наследия провели проверку на месте работ по воссозданию «Шахматного дома» на улице Пискунова по обращению нижегородцев. В понедельник, 8 июля, градозащитники сообщили, что на площадке ведется строительство: рабочие выкладывают кирпичами заднюю и боковые стены. При этом 1 июля управление официально запретило проведение каких-либо восстановительных работ на объекте до тех пор, пока не будет утвержден проект реставрации.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.

По информации пресс-службы областного правительства, эксперты никаких правок в проект не видели и не утверждали. Между тем представитель собственника здания уверяет: корректировки проекта выполнены.

В ходе проверки 9 июля сотрудники госуправления своими глазами увидели, что работы на объекте культурного наследия возобновлены. На основании этого в отношении собственника «Шахматного дома» начато административное производство. Материалы дела направят в суд для принятия решения о наложении штрафа (нарушителю грозит штраф до 200 тысяч рублей).

По словам и. о. главы управления Игоря Петрова, начатое строительство является грубым нарушением.

- Если окажется, что материал, толщина и расположение стен соответствуют утвержденному проекту, они будут сохранены, если не соответствуют, должны быть разобраны. Но сам факт самовольного ведения работ на сегодня очевиден, - заключил эксперт.

Сообщалось, что к моменту реставрации здание, на 2/3 построенное из дерева, почти сгнило. А в ходе проведения работ на каменной стене выявлены конструктивные трещины, угрожающие несущим способностям стены, что было зафиксировано актами. Из-за этого было решено демонтировать кирпичную вставку, что привело к необходимости внесения изменений в ранее существовавший проект работ.

Напомним, в феврале 2015 года знаменитый игорный дом Троицкого частично обрушился - огромный кусок кирпичной кладки просто вывалился наружу. К декабрю 2014 года стены дома обезобразили огромные трещины, отошла боковая стена. Градозащитники забили тревогу, и владельцу здания было предписано в январе-феврале 2015 года провести противоаварийные работы. Однако торопиться тот не стал, и из-за перепада температур стены, которые и так держались на честном слове, начали обрушиваться.