«Дал угла»: Трамвай № 7 сошел с рельсов на улице Черняховского в Нижнем Новгороде

Трамвай № 7 сошел с рельсов на улице Черняховского в Московском районе Нижнего Новгорода утром 9 июля. Очевидцы тут же сообщили об этом в соцсетях, отметив, что обошлось без пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/719202" frameborder="0"></iframe> Трамвай сошел с рельсов в Нижнем Новгороде.

На видео, размещенном в паблике «Регион 52» слышно, как водитель трамвая рассказывает кому-то по телефону: «Я слетела. По семерке ехала. Сошла вторая тележка с рельсов, вагон у меня разошелся».

Фото: https://vk.com/novgorod_52

Общественность принялась комментировать произошедшее. Многие отнеслись к ЧП с юмором.

- Вальнул бочком, - написал Павел Маркелов.

- Дал угла, - присоединился Сергей Юсин.

- ДТП с трамваем! Теперь я видела все… - добавила Екатерина Суменкова.

Фото: https://vk.com/novgorod_52

Тем временем в официальной группе МП «Нижегородэлектротранс» в соцсети «Вконтакте» появилось сообщение о полном восстановлении движения трамваев по маршруту № 6 и 7.

- В течение часа возможны увеличенные интервалы движения, - добавили на предприятии.

Фото: https://vk.com/novgorod_52

Ранее «Комсомольская правда» писала про затопленные после сильного ливня нижегородские улицы. Горожане жалуются на огромную лужу на Баумана в Ленинском районе, затопленную улицу Ухтумского в Канавине и Лысогорскую улицу в Нижегородском районе.