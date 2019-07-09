«Дал угла»: Трамвай № 7 сошел с рельсов на улице Черняховского в Нижнем Новгороде
Трамвай № 7 сошел с рельсов на улице Черняховского в Московском районе Нижнего Новгорода утром 9 июля. Очевидцы тут же сообщили об этом в соцсетях, отметив, что обошлось без пострадавших.
Трамвай сошел с рельсов в Нижнем Новгороде.
На видео, размещенном в паблике «Регион 52» слышно, как водитель трамвая рассказывает кому-то по телефону: «Я слетела. По семерке ехала. Сошла вторая тележка с рельсов, вагон у меня разошелся».
Фото: https://vk.com/novgorod_52
Общественность принялась комментировать произошедшее. Многие отнеслись к ЧП с юмором.
- Вальнул бочком, - написал Павел Маркелов.
- Дал угла, - присоединился Сергей Юсин.
- ДТП с трамваем! Теперь я видела все… - добавила Екатерина Суменкова.
Фото: https://vk.com/novgorod_52
Тем временем в официальной группе МП «Нижегородэлектротранс» в соцсети «Вконтакте» появилось сообщение о полном восстановлении движения трамваев по маршруту № 6 и 7.
- В течение часа возможны увеличенные интервалы движения, - добавили на предприятии.
Фото: https://vk.com/novgorod_52
Ранее «Комсомольская правда» писала про затопленные после сильного ливня нижегородские улицы. Горожане жалуются на огромную лужу на Баумана в Ленинском районе, затопленную улицу Ухтумского в Канавине и Лысогорскую улицу в Нижегородском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU