2019-07-09T12:50:03+03:00
Происшествия

«Дал угла»: Трамвай № 7 сошел с рельсов на улице Черняховского в Нижнем Новгороде

Очевидцы сообщают, что обошлось без пострадавших [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: https://vk.com/novgorod_52
Изменить размер текста:

Трамвай № 7 сошел с рельсов на улице Черняховского в Московском районе Нижнего Новгорода утром 9 июля. Очевидцы тут же сообщили об этом в соцсетях, отметив, что обошлось без пострадавших.

Трамвай сошел с рельсов в Нижнем Новгороде.

На видео, размещенном в паблике «Регион 52» слышно, как водитель трамвая рассказывает кому-то по телефону: «Я слетела. По семерке ехала. Сошла вторая тележка с рельсов, вагон у меня разошелся».

Фото: https://vk.com/novgorod_52

Фото: https://vk.com/novgorod_52

Общественность принялась комментировать произошедшее. Многие отнеслись к ЧП с юмором.

- Вальнул бочком, - написал Павел Маркелов.

- Дал угла, - присоединился Сергей Юсин.

- ДТП с трамваем! Теперь я видела все… - добавила Екатерина Суменкова.

Фото: https://vk.com/novgorod_52

Фото: https://vk.com/novgorod_52

Тем временем в официальной группе МП «Нижегородэлектротранс» в соцсети «Вконтакте» появилось сообщение о полном восстановлении движения трамваев по маршруту № 6 и 7.

- В течение часа возможны увеличенные интервалы движения, - добавили на предприятии.

Фото: https://vk.com/novgorod_52

Фото: https://vk.com/novgorod_52

Ранее «Комсомольская правда» писала про затопленные после сильного ливня нижегородские улицы. Горожане жалуются на огромную лужу на Баумана в Ленинском районе, затопленную улицу Ухтумского в Канавине и Лысогорскую улицу в Нижегородском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Из-за нехватки персонала в Шереметьево оставшихся сотрудников заставляют учиться работе на погрузчиках и механических трапах
По информации источника в Росавиации, ситуация в компании «Шереметьево Хэндлинг» плачевная, около 1000 вакансий, связанных с погрузочной деятельностью, остаются открытыми
Новости 24
Нижегородский «кибертренер» заинтересовал Федерацию прыжков на лыжах с трамплина
Нижегородская область заинтересовала Ханты-Мансийский автономный округ суднами на воздушной подушке
«Нижегородэлектротранс» заявил об увеличении средней скорости передвижения троллейбусов № 13 и 31
Около 30 музыкальных групп выступят на фестивале «Нижегородский чернозем - 2019»
АО «Теплоэнерго» заменило более 30 км трубопроводов с начала ремонтной кампании
Роспотребнадзор окажет правовую помощь пассажирам, не попавшим на самолет Нижний Новгород - Сочи
Нижегородским супружеским парам вручили медали «За любовь и верность»
В Нижегородской области заработала общевузовская платформа для абитуриентов Study Volga
НПАТ: Нижегородцы стали больше ездить на общественном транспорте после появления «выделенки» на Гагарина
Токсичной свалкой в Павлове заинтересовался следственный комитет