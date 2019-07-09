2019-07-09T11:40:54+03:00
Общество

Титул «Миссис Нижний Новгород 2019» завоевала 34-летняя Юлия Сафронова

Финал конкурса красоты и материнства состоялся в столице Приволжья 8 июля
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородка призналась, что до сих пребывает в шоке от завоевания титула "Миссис Нижний Новгород 2019"Нижегородка призналась, что до сих пребывает в шоке от завоевания титула "Миссис Нижний Новгород 2019"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Стартовавший в начале мае фестиваль красоты и материнства «Миссис Нижний Новгород 2019» подошел к концу. В понедельник, 8 июля, стало известно имя обладательницы короны и почетного титула. Ею стала 34-летняя нижегородка Юлия Сафронова, воспитывающая двоих детей.

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Новая "Миссис Нижний Новгород" Юлия Сафронова
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Накануне финала бизнесвуман призналась, что пришла на «Миссис Нижний Новгород», чтобы исполнить свою детскую мечту - поучаствовать и выиграть в конкурсе красоты.

- Я пришла на конкурс, чтобы побороть неуверенность в себе и начать творить и создавать в своей жизни поступки и решения, которых никогда раньше не делала. А еще я пришла на конкурс, чтобы изменить свою жизнь, сделать ее еще более яркой и насыщенной, - поделилась Юлия.

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На конкурс красоты нижегородка (вторая справа) пришла, чтобы исполнить свою детскую мечту
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Нижегородка добавила, что до сих пор пребывает в шоке от оглашения результатов зрительского голосования и не до конца верит в свою победу.

- Всем доброе утро! Еще раз огромное спасибо за вашу поддержку и любовь, - обратилась новоиспеченная королева красоты к своим подписчикам в Инстаграме. - Меня переполняют эмоции. Спасибо вам большое. Это наша общая победа!

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Победительница конкурса красоты воспитывает двоих детей
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ИСТОЧНИК KP.RU

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