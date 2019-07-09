Титул «Миссис Нижний Новгород 2019» завоевала 34-летняя Юлия Сафронова

Стартовавший в начале мае фестиваль красоты и материнства «Миссис Нижний Новгород 2019» подошел к концу. В понедельник, 8 июля, стало известно имя обладательницы короны и почетного титула. Ею стала 34-летняя нижегородка Юлия Сафронова, воспитывающая двоих детей.

missis.nn Новая "Миссис Нижний Новгород" Юлия Сафронова

Накануне финала бизнесвуман призналась, что пришла на «Миссис Нижний Новгород», чтобы исполнить свою детскую мечту - поучаствовать и выиграть в конкурсе красоты.

- Я пришла на конкурс, чтобы побороть неуверенность в себе и начать творить и создавать в своей жизни поступки и решения, которых никогда раньше не делала. А еще я пришла на конкурс, чтобы изменить свою жизнь, сделать ее еще более яркой и насыщенной, - поделилась Юлия.

missis.nn На конкурс красоты нижегородка (вторая справа) пришла, чтобы исполнить свою детскую мечту

Нижегородка добавила, что до сих пор пребывает в шоке от оглашения результатов зрительского голосования и не до конца верит в свою победу.

- Всем доброе утро! Еще раз огромное спасибо за вашу поддержку и любовь, - обратилась новоиспеченная королева красоты к своим подписчикам в Инстаграме. - Меня переполняют эмоции. Спасибо вам большое. Это наша общая победа!