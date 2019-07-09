«Он помог мне открыть замок»: У 82-летней пенсионерки украли деньги, которые она копила сорок лет

82-летняя жительница Бора Татьяна Павлова (имя героини изменено – прим. Ред.) всегда славилась своей осторожностью: с незнакомцами не заговаривала, с навязчивыми торговцами не останавливалась и даже с соседями старалась не общаться. И все из-за своих накоплений, которые старушка откладывала аж с 1980 года!

- Я тогда еще и на пенсию не вышла, - рассказывала бабушка сотрудникам правоохранительных органов. – Стала понемножку откладывать, чтобы хоть что-то к старости накопилось. А потом начала и с пенсии понемногу откладывать.

К своим накоплениям бабушка подошла с умом и не стала их просто держать под подушкой. Вместо этого она оформила банковский вклад и стала ждать, пока набегут проценты.

- Живу я уединенно – только я и собака, - признавалась старушка. – С соседями почти не общаюсь. Из родственников только сестра и племянница – да и те редко навещают. Ко мне и заходят-то только медсестра да социальный работник.

Впрочем, даже такая осторожность и уединенный образ жизни не помогли Татьяне Викторовне избежать встречи с мошенниками. 9 апреля она решилась, наконец, забрать свой вклад из банка, который пролежал там без малого сорок лет. За это время сумма набежала изрядная – около 900 тысяч рублей. Из них примерно 50 тысяч пенсионерка оставила себе на проживание, а остальные положила в коробку из-под новогоднего подарка и повесила на край полки. Однако долго без дела деньгам лежать не пришлось.

- Утром 27 июня я как обычно пошла выгуливать собаку, - вспоминает Татьяна Викторовна. – Однако когда вернулась, не смогла открыть дверь в подъезд – с магнитным замком случилась какая-то напасть. Тогда я решила дождаться соседей, чтобы хоть с ними вместе попасть домой.

К несчастью, никто из соседей так и не пришел, и старушке пришлось несколько часов просидеть на скамейке у подъезда. Вдруг около часа дня к дому подъехал белый автомобиль, из которого вышел неизвестный мужчина цыганской национальности.

- Бабушка, я тут привез ортопедические подушки и постельное белье. Очень хорошие и качественные. Надо тебе? – поинтересовался мужчина.

- Да я, сынок, в подъезд никак не попаду, - честно призналась старушка. – А все деньги у меня в квартире.

- Так давай я тебе помогу, - предложил незнакомец. – Сейчас мы быстро все поправим.

И действительно – постучав магнитным ключом по ручке двери, мужчина за считанные минуты справился с непокорным замком. Видно было, что вскрывать замки ему не впервой – ключи у него буквально играли в руках. Однако даже это не насторожило старушку. Впустив его в квартиру, она принялась рассматривать разложенный товар. Наборы постельного белья, подушки, одеяла – от такого разнообразия у Татьяны Викторовны глаза разбегались. Но жадность оказалась сильнее.

- Нет, сынок, не буду я все-таки ничего брать, - пересилив себя, ответила бабушка. – Ты уж извини.

- Не переживай, кому-нибудь другому продам, - расстроенным мужчина не выглядел. – Ты мне только налей стакан воды, а то жара такая!

Пока старушка ходила на кухню за водой, мужчина тщательно упаковал свои товары по пакетам и проследовал к выходу. Ничего подозрительного в его поведении бабушка не заметила.

- Лишь через несколько часов после его ухода, я вспомнила про деньги, - сокрушается бабушка. – Бросилась к пакету, а он пустой – все 900 тысяч, как в воду канули. У меня аж ноги подкосились. Как так? Ведь он помог мне открыть замок!

Сейчас этим делом уже занимаются правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

- Пенсионерка так распереживалась, что даже не сразу смогла обратиться в полицию, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – У нее попросту отказали ноги. Заявление она смогла написать только 1 июля.