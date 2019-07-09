Tele2 предлагает перевести бабушку в интернет

Tele2 запустила масштабную социальную кампанию «Переведи бабушку в интернет». Ее цель – привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии. Проект Tele2 направлен на обучение пожилых людей мобильному интернету и освоение его возможностей.

Переведи бабушку в интернет.Tele2 запустиламасштабную социальную кампанию Переведи бабушку в интернет .

Мобильный интернет сближает активных пользователей интернета и отдаляет от них старшее поколение, которое не поспевает за развитием цифровых технологий. Tele2 считает, что внуки могут стать проводниками пожилых людей в мир интернета. В их силах сделать жизни близких намного проще, научив пользоваться популярными сервисами и приложениями.

Оператор снял социальный видеоролик, который рассказал о неумении старших людей применять современные технологии.Он показывает реальных героев –внуков и бабушек: если первые привыкли решать все повседневные задачи онлайн, то вторые вынуждены просить о помощи даже при оплате квитанции.«Интернет для меня по незнанию закрыт», – смущенно признается пожилой герой ролика. Становится очевидно: то, чем пользуются молодые люди, может существенно облегчить жизнь их пожилым родственникам. При этом старшее поколение готово осваивать мобильный интернет. Один из героев ролика заключает: «Учиться никогда не поздно».

Понимая, что старшему поколению непросто разобраться в тонкостях современных технологий, Tele2 подготовила «Путеводитель по мобильному интернету». В нем в доступной манере объясняется, что такое интернет, как создать аккаунт пользователя и скачать приложение. Путеводитель также содержит разделы «Общение»и «Развлечения». Из них пользователи узнают об общении в соцсетях и смогут смотреть свои любимые телепрограммы и сериалы в удобное время. Благодаря разделу «Повседневные задачи» старшее поколение познакомится с полезными приложениями. Онлайн-версия путеводителя доступна на странице акции, а печатное руководство будет распространяться в салонах связи оператора.

Чтобы внуки могли научить старшее поколение пользоваться мобильным интернетом,Tele2 разработала ряд инструментов. Основной из них– комплект из смартфона с большим экраном, предустановленных приложений и «Путеводителя по мобильному интернету». Комплект доступен в салонах связи Tele2, участвующих в акции. Оператор предлагает приобрести одно из двух устройств по доступным ценам – Huawei Y6 Prime или SamsungGalaxy J2 Core. Старшее поколение также сможет подключить новый тариф Tele2 «Социальный», ориентированный на льготные категории населения.

Еще одним способом обучения пожилых людей технологиям станут консультации в монобрендахTele2, участвующих в акции. Старшее поколение сможет получить ответы на вопросы о том, что такое интернет, как устанавливать приложения и как они работают.

В прошлом году Tele2 запустила первый этап проекта – «Добавь бабушку в друзья». Кампания была направлена на привлечение внимания к проблеме разрыва поколений и способствовала общению пожилых людей в онлайн-пространстве. По ее итогам количество пользователей высокоскоростного мобильного интернета среди абонентов старше 50 лет в регионах проведения проекта увеличилось на 25%.В поддержку проекта Tele2 также сняла социальный видеоролик, который набрал более 12 млн просмотров. Более 165 тысяч пользователей отреагировали на него в социальных сетях.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

- В прошлом году Tele2 предлагала устранить барьеры в общении с близкими, чтобы бабушки и дедушки могли первыми узнавать о новостях своих внуков. Получив большой отклик, мы поняли, что молодое поколение нас поддерживает и готово менять устоявшиеся правила. Поэтому мы приняли решение продолжить проект и поднять более глобальную проблему цифрового неравенства поколений. Дело ведь не только в общении, а в том, что в наших силах сделать жизнь пожилых родственников несравнимо проще. Для этого достаточно помочь бабушке освоить путеводитель Tele2 – и перевести ее в интернет.