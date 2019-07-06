Два автобуса столкнулись в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса. По предварительным данным, авария произошла на улице Коминтерна, возле дома №59 в Сормовском районе Нижнего Новгорода примерно в 17.05 возле остановки «Дарьино». Очевидцы рассказали, что водитель маршрутки Т-319 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус №203.

В это момент в автобусах находились 14 человек. Детей среди них не было.

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, за медицинской помощью обратились пять человек, а в МЧС по Нижегородской области говорят о девяти пострадавших. Позже появилась информаци об 11 пострадавших. Однако после осмотра врачей «скорой помощи» все пострадавшие были отпущены домой.

На месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Прибыли сюда и сотрудники МЧС. На месте ДТП работали 20 спасателей и семь единиц техники.