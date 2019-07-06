2019-07-06T17:01:34+03:00
Общество

Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросу реализации национальных проектов

Губернатор принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы»
Юлия ДАНЧЕНКО
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Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросу реализации национальных проектов. Фото: trendsmapГлеб Никитин принял участие в совещании по вопросу реализации национальных проектов. Фото: trendsmap
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В пятницу, 5 июля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в расширенном совещании по вопросу реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Также в совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, представители федеральных министерств и главы других субъектов страны. О этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Кроме того, Глеб Никитин возглавил подгруппу «Производительность труда» рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы». Заседание группы также состоялось в Перми.

- Ключевой задачей подгруппы «Производительность труда» была оценка возможности достижения целей национального проекта в результате реализации указанных в нем мероприятий, - подчеркнул губернатор. - Для этого подгруппа проанализировала основные мероприятия нацпроекта и методики расчета производительности труда, а также провела консультации с исполнительными органами власти регионов для выявления лучших практик в сфере повышения производительности труда.

Глеб Никитин рассказал о трех проектах, которые были рассмотрены во время заседания группы.

По словам губернатора, у руководителей многих предприятий не хватает знаний по организации производства. И сейчас необходимо подготовить не менее 500 специалистов по повышению производительности труда.

- Для решения задач, связанных с образовательными программами, был инициирован проект по созданию Национального университета производительности. Этот проект связывает науку, образование и бизнес, при этом учитывает национальные приоритеты переобучения и переподготовки кадров. Данная инициатива была поддержана в ходе форума «Производительность 360», - добавил Глеб Никитин.

Также губернатор отметил, что необходимо инициировать создание нового федерального проекта по повышению производительности труда на предприятиях ОПК.

- Третий предлагаемый проект – это «Повышение эффективности в секторе государственного управления», который должен включать в себя задачи и механизмы их решения по оптимизации процессов внутри федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также процессы организаций, оказывающих услуги населению, - сказал Глеб Никтин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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