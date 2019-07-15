«Быстрее в могилу попаду, чем получу жилье»: Отец-одиночка растит трех дочерей в жуткой антисанитарии под Нижним Новгородом

О беде, царящей в ветхом, покосившемся домике на окраине отдаленной деревушки Борского городского округа, знают все соседи. Там в маленькой комнатушке живет 37-летний Федор Фомин – отец-одиночка, воспитывающий трех дочерей, у одной из которых детский церебральный паралич. Мать бросила семью несколько лет назад, и теперь мужчине приходится самому растить детей. В ужасных условиях.

«Что вырастет в огороде, тем и питаемся»

От Бора до деревни Городное ехать нужно 55 километров по плохой, разбитой дороге. Последние десять минут приходится двигаться по полю с минимальной скоростью, объезжая глубокие ямы и лужи. Вокруг – ни души, связь на телефоне не ловит от слова «совсем». Навигатор умер, как проехать к нужному дому – непонятно, геолокация не отображается. Поехали наугад. Нужный домик отыскали не сразу – пару раз спрашивали дорогу у жителей.

О беде, царящей в ветхом, покосившемся домике на окраине отдаленной деревушки Борского городского округа, знают все соседиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- А, дом Федора вон там, - махнула в сторону конца улицы старушка, тяжко вздохнув.

На дороге нас встретила 7-летняя Вика – одна из дочерей Федора - девчушка в поношенных, с разъехавшейся молнией сапожках-дутиках. От нее исходила неподдельная радость. Счастливая, она сначала кинулась нас обнимать, а затем вприпрыжку побежала в дом с криками: «Папочка, гости приехали!». Краем глаза удалось заметить небольшой огород, неказистый столик под яблоней и самодельные качели. На растянутых веревках висят постиранные вещи, единственная ступенька у дома еле держится, а туалет, сколоченный из старых досок, вот-вот рухнет.

Больше всего в семье Фоминых гостям радуется 7-летняя ВикаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Так и живем, - улавливает наши взгляды Федор, глава семейства, - Вон там сажаем лук, немного картошки, свеклу, огурцы и морковь. Что вырастет в огороде, тем и питаемся потом.

Дом, в котором сейчас живет семья Фоминых, принадлежал деду Федора. Раньше и сам Федор жил здесь, а потом поехал в Нижний Новгород на заработки, где и познакомился со своей будущей женой. После рождения девочек мужчина перевез семью на малую родину, в дом деда. Это было 10 лет назад.

- Сначала жили дружно, а потом жена пристрастилась к алкоголю. Четыре года назад она нашла себе другого мужчину и бросила нас. По решению суда девочки живут со мной. Сначала она (имени жены Федор не называет – прим. ред.) и алименты не платила, а потом заставили через нотариуса. Пять тысяч дает. С тех пор, как разошлись, она к дочерям не приезжала ни разу, хотя я звал, - вспоминает Федор.

Федор с дочерьми сажают картошку, свеклу, огурцы и морковь в огороде. Питаются тем, что вырастетФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Хочу поставить дочь на ноги»

По хозяйству отцу в основном помогает 13-летняя Маша. Она и готовит, и присматривает за сестрами, и стирает. Когда мы вошли в дом, девочка жарила котлеты на старой, маленькой плитке. Справа от входа в единственную жилую комнату стоит небольшой, древний шкаф с потрепанной одеждой, а на верхней полке лежат десятки книжек для учебы. Кстати, в школу Маша ездит на специальном автобусе в соседнюю деревню за 12 километров. С сентября компанию ей составит Вика, которая пойдет в первый класс.

По хозяйству отцу в основном помогает 13-летняя Маша. Она и готовит, и присматривает за сестрами, и стираетФото: Роман ИГНАТЬЕВ

На полу за шкафом лежит матрас с накинутым сверху одеялом. Как оказалось, это – спальное место Маши. Без слез не взглянешь. Рядом стоит диван, где спят Федор и маленькая Вика, а справа от входа в комнату расположена большая печка, перед которой двухъярусная кровать: на втором этаже лежат игрушки, книги и вещи, а на первом сидит 15-летняя Настя – старшая дочь Федора. У нее детский церебральный паралич, она совсем не ходит.

- Я очень хочу поставить Настеньку на ноги. Раз в полгода, когда мы с ней лежим в больнице на плановом обследовании, она начинает идти на поправку. Как только возвращается сюда – опять плохо. Ей постоянно нужна ванна, а у нас ведь только баня, да и то раз в неделю. Недавно купил Насте на скопленные деньги стульчик, она начала нормально ходить в туалет, а раньше только памперсы носила, - со слезами на глазах вздыхает Федор.

Мать бросила семью несколько лет назад, и теперь Федору приходится самому растить детейФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Живет семья Фоминых на пособие по инвалидности и алименты. В месяц выходит около 25-30 тысяч. Летом Федор подрабатывает в лесу: собирает грибы и сдает их в приемный пункт, - там и доплачивают немного. О сложившейся ситуации знают и волонтеры, и простые жители, которые иногда привозят мужчине еду и одежду для девочек.

Одна из девочек спит на полу на матрасе между шкафом и стенойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Я – счастливый отец»

Федор с гордостью признает, что в целом он – счастливый отец трех прекрасных дочерей. Он уже смастерил своими руками маленький сарай для вещей, заменил дверь у старого туалета и поставил Вике качели. В соседнем доме живут родители Федора, которые и пироги могут испечь, и за внучками посмотреть, пока папа подрабатывает или занимается домашними делами. Но, все, чего не хватает семье Фоминых для счастья – это жилье. С этой проблемой Федор пытается бороться уже почти два года.

- Я ходил к чиновникам, писал обращения, а в ответ приходят одни отписки. А тут заявили, что мы – полуторатысячные в очереди! Представляете? Да я быстрее на кладбище отправлюсь, чем дождусь. А ведь тяжело с девочками жить в таких условиях, особенно когда в семье есть инвалид. Вообще жилье - самое главное в жизни, ведь это ужасно – смотреть на то, как дочери растут в таких условиях, - делится мужчина.

Дом, в котором сейчас живет семья Фоминых, принадлежит покойному деду ФедораФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Действительно, от одного только взгляда на условия, в которых приходится воспитывать дочерей, на глаза наворачиваются слезы.

Вместе с многодетной семьей Фоминых живут еще две кошки и собакаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Не пользуются жильем»

Как рассказали «Комсомольской правде» в министерстве социальной политики Нижегородской области, дом в деревне Городное, где сейчас живет семья Фоминых, до сих пор не оформлен в собственность наследников после смерти деда. Сам Федор зарегистрирован в соседнем доме, у родителей, а девочки - в квартире на Автозаводе в Нижнем Новгороде.

- Фактически жилым помещением не пользуются. Данное жилое помещение предоставлено по договору социального найма их бабушке по линии матери, - пояснили в пресс-службе.

Они подтвердили, что в 2019 году администрация Бора признала семью Фоминых нуждающейся в улучшении жилищных условий и поставила их на учет в порядке общей очередности, а номер очереди - 1500.

И дать материальную помощь Федору и его дочерям на новое жилье нельзя, потому что она предоставляется только тем, кто: не имеет в собственности жилых помещений, состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не имеет права на улучшение жилищных условий, а также относится к категориям семей, где есть двое и более несовершеннолетних детей, один или более одного из которых является инвалидом. И соответствовать надо всем пунктам.

- Совокупности этих критериев семья Фомина Ф.В. не соответствует, так как состоит на учете на основании п.2 ч.1 ст.51 ЖК РФ (как обеспеченные жильем менее учетной нормы площади жилого помещения на человека). В настоящее время основания предоставления ему матпомощи на приобретение жилья в рамках порядка отсутствуют, - объяснили «Комсомолке» в министерстве.

Сотрудники подчеркнули, что в 2018 году давали Федору три тысячи рублей из бюджета Нижегородской области и 15 тысяч - из местного, а в этом году он за помощью не обращался.

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство социальной политики Нижегородской области:

- Семья Фоминых получает меры социальной поддержки в полном объеме в соответствии с законодательством РФ, а именно: пенсия по уходу за ребенком-инвалидом, ЕДК, алименты, ежемесячное пособие на ребенка, пенсия (дети), ежемесячное пособие на питание и ежемесячное пособие на проезд школьникам из многодетных семей.

Семья находится на контроле ГКУ НО «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор».