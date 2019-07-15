Подозреваемого в убийстве главы отделения Российского военно-исторического общества заключили под стражу

Правоохранительные органы задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве главы отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова. Об этом сообщили в следственном комитете Нижегородской области.

Задержанный дал признательные показания, его заключили под стражу. Что заставило мужчину совершить зверское убийство, сейчас выясняют следователи. Отмечается, что злоумышленник не был знаком с Казариновым до совершения преступления.В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Напомним, Казаринов был убит в минувшую пятницу, 12 июля, во время подготовки к фестивалю военно-исторической реконструкции «Щит и меч». К нему подошел мужчина и пырнул ножом. Главу отделения Российского военно-исторического общества доставили в больницу, но спасти не смогли.

Гражданская панихида и прощание с Казариновым прошли в понедельник, 15 июля, на территории Нижегородской детской областной клинической больницы.