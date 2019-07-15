2019-07-15T11:46:35+03:00
Общество

Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 15-19 июля: потепление и небольшие дожди

Воздух наконец-то снова прогреется до +25
Валерия ГРОМОВА
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Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 15-19 июляПрогноз погоды в Нижнем Новгороде на 15-19 июляФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Последние две недели в Нижнем Новгороде царила настоящая осенняя погода: небо было пасмурным, солнце – редким, дожди – частыми, а температура воздуха опускалась почти до +10. Нижегородцы уже начали предполагать, что лето больше не вернется, однако уже на этой неделе в приволжской столице снова потеплеет.

В понедельник, 15 июля, синоптики обещают до +22 градусов днем и до +13 ночью. Небо будет ясным и малооблачным, а ветер подует со скоростью до трех метров в секунду.

Во вторник, 16 июля, также будет малооблачно. Столбики термометров поднимутся до 24 градусов тепла. Ветер поменяет направление на юго-западное и будет дуть со скоростью до полутора метров в секунду. Более того, ощущаться будут все 26 градусов. В ночные часы ожидается до +16.

В середине рабочей недели прогнозируются небольшие дожди и до +22. Ветер будет дуть с востока со скоростью до четырех метров в секунду. Небо будет солнечным в течение всего дня.

Четверг, 18 июля, станет самым теплым днем на этой неделе. Воздух прогреется до 25 градусов тепла в дневное время и до 17 градусов – в ночное. Ветер наконец-то будет теплым, южным. К вечеру небо будет облачным с прояснениями.

В пятницу, 19 июля, дожди могут обрушиться на Нижегородскую область только в районе полудня, и то они будут кратковременными. Синоптики обещают около +24 и облачное небо с прояснениями. Выходные, кстати, тоже будут теплыми – температура воздуха будет в районе +24. Дождей не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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